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Зима продолжается: сегодня в Тюмени по-прежнему будет холодно

14 апреля 2023, 01:43

В Тюмени 14 апреля ожидается минусовая температура и ясная погода

В пятницу ожидается снежное утро при температуре воздуха - 7 градусов. По сервису «Яндекс.Погода», после 7.00 осадки прекратятся.

Днем потеплеет в до - 2, погода будет ясной. Порывы холодного ветра сегодня могут достичь до 12 м/с. К вечеру температура воздуха понизится до - 4.

Из-за вчерашнего снегопада на дорогах образовался гололёд, автомобилистам и пешеходам следует быть осторожнее.

На выходных будет по-прежнему холодно, в дневные часы столбики термометров покажут +1… +2 градуса, в вечерние часы температура останется минусовой. По данным сервиса «Янлекс.Погода», потепление до + 9 градусов начнётся со вторника, и приблизительно такая температура воздуха в дневные часы сохранится на протяжении всей недели.

Ранее «Наш город» сообщал, что вчера вечером была сильная метель, которая моментально сказалась на ценах за вызов такси. Четырнадцатиминутная поездка стоила более 400 рублей.

 

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