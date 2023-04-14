Зима продолжается: сегодня в Тюмени по-прежнему будет холодно

На выходных будет по-прежнему холодно, в дневные часы столбики термометров покажут +1… +2 градуса, в вечерние часы температура останется минусовой. По данным сервиса «Янлекс.Погода», потепление до + 9 градусов начнётся со вторника, и приблизительно такая температура воздуха в дневные часы сохранится на протяжении всей недели.