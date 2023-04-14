Из-за снега в Тюмени взлетели цены на такси. 14 минут — 900 рублей

Posted Сегодня, 03:33
Published Сегодня, 03:33
Modified Сегодня, 03:36
Updated Сегодня, 03:36
К примеру, цена на поездку из Заречных микрорайонов в центр города стоит от 540 рублей, с улицы Московский тракт — от 460 рублей, с улицы Евгения Богдановича — от 600 рублей, с Льва Толстова — 900 рублей. В обычные дни стоимость на поездки меньше практически в два раза — 250-300 рублей.
Повышенный спрос на услуги таксофирм, выпавший снег и 9-балльные пробки делают свое дело. Из-за неожиданно-выпавшего снега в Тюмени к этому часу зафиксированы пробки на Окружной дороге, Челюскинцев, путепроводах, в центральной части города. Кроме того, по данным сервиса 2 ГИС, в областной столице с утра уже произошло восемь дорожно-транспортных происшествий.
Ранее «Наш Город» писал, что прохладная погода задержится на тюменской земле на несколько дней. Потеплеет в областной столице только на следующей неделе, во вторник.