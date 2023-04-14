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Из-за снега в Тюмени взлетели цены на такси. 14 минут — 900 рублей

14 апреля 2023, 03:33
Фото: 2 ГИС

Из-за снега и пробок цены на такси в Тюмени выросли до 900 рублей за поездку

Тюменские таксисты продолжают держать высокие цены на поездки. В среднем поездка из микрорайонов в центр города сейчас стоит от 500 рублей. Стоимость услуги зависит от расстояния.
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Тюмень

К примеру, цена на поездку из Заречных микрорайонов в центр города стоит от 540 рублей, с улицы Московский тракт — от 460 рублей, с улицы Евгения Богдановича — от 600 рублей, с Льва Толстова — 900 рублей. В обычные дни стоимость на поездки меньше практически в два раза — 250-300 рублей.

Повышенный спрос на услуги таксофирм, выпавший снег и 9-балльные пробки делают свое дело. Из-за неожиданно-выпавшего снега в Тюмени к этому часу зафиксированы пробки на Окружной дороге, Челюскинцев, путепроводах, в центральной части города. Кроме того, по данным сервиса 2 ГИС, в областной столице с утра уже произошло восемь дорожно-транспортных происшествий.

Ранее «Наш Город» писал, что прохладная погода задержится на тюменской земле на несколько дней. Потеплеет в областной столице только на следующей неделе, во вторник.

 

 

#Валентина Бурнашева#Автомобилисты#Общество#Новости тюмени#Такси#Тюмень#Цены#Погода#Погода в Тюмени#Тюменская область
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