Из-за снега в Тюмени взлетели цены на такси. 14 минут — 900 рублей

К примеру, цена на поездку из Заречных микрорайонов в центр города стоит от 540 рублей, с улицы Московский тракт — от 460 рублей, с улицы Евгения Богдановича — от 600 рублей, с Льва Толстова — 900 рублей. В обычные дни стоимость на поездки меньше практически в два раза — 250-300 рублей.