В Тюменскую область идёт сильное похолодание

Posted Сегодня, 09:47
Published Сегодня, 09:47
Modified Сегодня, 09:59
Updated Сегодня, 09:59
Сегодняшней ночью на юге Тюменской области возможен мокрый снег. Днем ожидаются сильные порывы ветра до 15-17 м/с, температура воздуха начнёт понижаться. Может пойти дождь и мокрый снег.
14 апреля резко похолодает. В ночные часы столбики термометров могут опуститься до -18 градусов. Завтра днем температура воздуха составит - 1… - 6 градусов. Сохранится сильный северный ветер с порывами до 15-17 м/с.
Ранее «Наш город» писал, что завтра в Тюмени возможны осадки и порывистый ветер до 14 м/с.