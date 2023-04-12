nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 09:47

Published Сегодня, 09:47

Modified Сегодня, 09:59

Updated Сегодня, 09:59

Изображение материала

В Тюменскую область идёт сильное похолодание

12 апреля 2023, 09:47
Фото: Информационный центр правительства Тюменской области

В Тюменской области 13 и 14 апреля снова ожидается снег и сильный холодный ветер

В регионе 13 и 14 апреля 2023 года ожидаются крайне неблагоприятные погодные явления. Об этом предупредили в инфорцентре областного правительства.

Сегодняшней ночью на юге Тюменской области возможен мокрый снег. Днем ожидаются сильные порывы ветра до 15-17 м/с, температура воздуха начнёт понижаться. Может пойти дождь и мокрый снег.

14 апреля резко похолодает. В ночные часы столбики термометров могут опуститься до -18 градусов. Завтра днем температура воздуха составит - 1… - 6 градусов. Сохранится сильный северный ветер с порывами до 15-17 м/с.

Ранее «Наш город» писал, что завтра в Тюмени возможны осадки и порывистый ветер до 14 м/с.

Читайте также:
В Тюмень идут дожди, возможны порывы ветра до 14 м/с
#Погода в Тюмени#Похолодание#Сильный ветер#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Елена Чебоксарова
Подпишитесь
За что невиновного тюменца принудительно доставили в суд и оставили без воды
Сегодня, 08:18
Что заставило Вячеслава Фисенко убить 4-месячную дочь
Вчера, 10:58
В Тюмень на этой неделе с проверкой приедет премьер-министр Мишустин
Вчера, 05:35
В Тобольске разгорается конфликт между выходцами из Узбекистана и Таджикистана
Вчера, 10:01
Кто из звезд родился в Тюменской области
Сегодня, 09:46
Когда в мае жителям Тюменской области придут пенсии и пособия
10 апреля 09:07