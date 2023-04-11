В Тюмень идут дожди, возможны порывы ветра до 14 м/с

Posted Сегодня, 14:34
Published Сегодня, 14:34
Modified Сегодня, 14:34
Updated Сегодня, 14:34
Западный ветер принесёт в Тюмень дожди. С 14 до 23 часов 13 апреля ожидается до 2 мм осадков. Скорость ветра увеличится, возможны порывы до 14 м/с. Погода будет пасмурной, к 23:30 похолодает до – 1 градуса.
В пятницу будет ясно, скорость северного ветра составит 6-13 метров в секунду. Возможен небольшой снег, днём до – 2 градусов.
Ранее «Наш город» сообщал, что 11 апреля в городе ожидалось до – 2 градусов. Сегодня днём столбики термометра поднимались до отметки в + 6.