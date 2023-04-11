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В Тюмень идут дожди, возможны порывы ветра до 14 м/с

11 апреля 2023, 14:34
Фото: 1MI

В Тюмень придут дожди и сильный ветер

В областной столице в четверг ожидается дождь и усиление ветра. По данным Гисметео, осадки пройдут днём и в вечернее время. Влажность воздуха повысится с 35 до 60%.

Западный ветер принесёт в Тюмень дожди. С 14 до 23 часов 13 апреля ожидается до 2 мм осадков. Скорость ветра увеличится, возможны порывы до 14 м/с. Погода будет пасмурной, к 23:30 похолодает до – 1 градуса.

В пятницу будет ясно, скорость северного ветра составит 6-13 метров в секунду. Возможен небольшой снег, днём до – 2 градусов.

Ранее «Наш город» сообщал, что 11 апреля в городе ожидалось до – 2 градусов. Сегодня днём столбики термометра поднимались до отметки в + 6.

В Тюменской области похолодает до -15
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#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Погода в Тюмени#Александр Мязин
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