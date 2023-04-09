Жители тюменского поселка «Альпийская долина» оказались заперты внутри его границ

По данным из открытых источников, руководителем ООО «Навигатор-Сервис» является Татьяна Григорьева. В 2021 году компания получила выручку в размере 70,7 миллионов рублей, что на 17,8 миллионов рублей, или на 33,6%, больше, чем годом ранее. Читая прибыль составила 7,2 миллиона рублей (рост на 17,3%).