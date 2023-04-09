Жители тюменского поселка «Альпийская долина» оказались заперты внутри его границ

Posted Сегодня, 11:17
Published Сегодня, 11:17
Modified Сегодня, 11:21
Updated Сегодня, 11:21
Компания незаконно установила шлагбаумы и принуждает местных жителей заключить с ними договор на все услуги.
«Девелопер фактически заставляет собственников земельных участков к заключению договоров, отказываясь передавать дороги в Каменский муниципалитет. Между тем, за пределами незаконно установленного КПП находятся и школы, и детские сады», — сообщили тюменцы в социальных сетях.
В настоящее время собственниками уже направлены обращения в адрес депутатов Тюменской областной Думы, прокуратуры, полномочного представителя президента по защите прав человека, главному федеральному инспекторы по Тюменской области.
По данным из открытых источников, руководителем ООО «Навигатор-Сервис» является Татьяна Григорьева. В 2021 году компания получила выручку в размере 70,7 миллионов рублей, что на 17,8 миллионов рублей, или на 33,6%, больше, чем годом ранее. Читая прибыль составила 7,2 миллиона рублей (рост на 17,3%).
Компания ООО «Навигатор-Сервис» тесно связана с ООО «Навигатор. Дизайн. Ремонт», учредителем которой является бывший замгубернатора Тюменской области Олег Заруба. Он занимал эту должность порядка восьми лет — до 2016 года.
Ранее «Наш Город» писал, что тюменцы обратились к городским властям с просьбой оказать влияние на управляющую компанию, которая не выполняет свои обязанности по предоставлению коммунальных услуг.