nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:17

Published Сегодня, 11:17

Modified Сегодня, 11:21

Updated Сегодня, 11:21

Изображение материала

Жители тюменского поселка «Альпийская долина» оказались заперты внутри его границ

9 апреля 2023, 11:17
Фото: ЧС Тюмень

Скандал в тюменской Кулиге: жители не могут выехать за пределы коттеджного поселка

В тюменском коттеджном поселке «Альпийская долина», расположенном в селе Кулига, собственники земельных участков оказались заперты в поселке. За его пределы тюменцев отказывается выпускать обслуживающая компания «Навигатор-Сервис».
Сюжет
Тюмень

Компания незаконно установила шлагбаумы и принуждает местных жителей заключить с ними договор на все услуги.

«Девелопер фактически заставляет собственников земельных участков к заключению договоров, отказываясь передавать дороги в Каменский муниципалитет. Между тем, за пределами незаконно установленного КПП находятся и школы, и детские сады», — сообщили тюменцы в социальных сетях.

В настоящее время собственниками уже направлены обращения в адрес депутатов Тюменской областной Думы, прокуратуры, полномочного представителя президента по защите прав человека, главному федеральному инспекторы по Тюменской области.

По данным из открытых источников, руководителем ООО «Навигатор-Сервис» является Татьяна Григорьева. В 2021 году компания получила выручку в размере 70,7 миллионов рублей, что на 17,8 миллионов рублей, или на 33,6%, больше, чем годом ранее. Читая прибыль составила 7,2 миллиона рублей (рост на 17,3%).

Компания ООО «Навигатор-Сервис» тесно связана с ООО «Навигатор. Дизайн. Ремонт», учредителем которой является бывший замгубернатора Тюменской области Олег Заруба. Он занимал эту должность порядка восьми лет — до 2016 года.

Ранее «Наш Город» писал, что тюменцы обратились к городским властям с просьбой оказать влияние на управляющую компанию, которая не выполняет свои обязанности по предоставлению коммунальных услуг.

 

#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Жалобы#Коттеджный поселок#Тюмень#Тюменская область
Подпишитесь
В Тюменской области размер среднего заработка упал на 5 тысяч рублей
Вчера, 04:46
В Тюменской области похолодает до -15
Вчера, 11:50
ЖКХ-проблемы дома на Харьковской: тюменцы просят помощи у местных властей
Сегодня, 04:31
В Тюмени за месяц квартиры подорожали на 400 тысяч рублей
Вчера, 10:09
В Тюмени построят новые дороги в микрорайонах. Деньги выделил губернатор Моор
Вчера, 06:59
В Тюмени начались работы по реконструкции улицы Ленина
Вчера, 07:18