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ЖКХ-проблемы дома на Харьковской: тюменцы просят помощи у местных властей

9 апреля 2023, 04:31
Фото: ЧС Тюмень

Жильцы многоэтажки на улице Харьковской просят тюменские власти о помощи

Жители тюменского дома на улице Харьковской, 83, просят городские власти оказать помощь в получении положенных им коммунальных услуг. Горожане отмечают, что в многоэтажке происходят постоянные аварии на водосетях из-за бездействия управляющей компании.
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Тюмень
«Из-за частых порывов труб в подвале жильцы по несколько суток сидят без воды, лифты не работают неделями. Между тем, в доме живут пожилые люди, которым тяжело подниматься по лестницам», — сетуют местные жители.

Тюменцы отмечают, что в подвале постоянно стоит вода — ее никто оттуда не откачивает. Соответственно нижние этажи страдают от сырости, комаров.

«Директор управляющей компании заявляет, что в подвале был проведен ремонт за 100 тысяч рублей. Однако никакого ремонта там не делалось несколько лет. Два года назад обращались к депутату. И только после этого за счёт средств администрации был осуществлён ремонт крыши, которая протекала много лет. Надеемся и в этот раз на содействие и оказание влияния на УК», — отметили собственники квартир.

Дом на улице Харьковской, 83, обслуживает управляющая компания «Евросервис». УК работает на тюменском рынке с 2015 года. По итогам 2021 года выручка предприятия снизилась на 79% — до 3,1 миллиона рублей, убыток составил более 1 миллиона рублей.

Согласно данным ФГИС «Единый Реестр Проверок» Генеральной Прокуратуры РФ, за период с 2015 года в отношении компании инициировано 166 проверок, в 68 из них были выявлены нарушения. Кроме того, в арбитражных судах РФ были рассмотрены 48 судебных дел с участием УК «Евросервис», в 46 случаях компания выступала в роли ответчика.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени снесут аварийный дом на Ямской, признанный зоной ЧС. Распоряжение об изъятии земельного участка и жилого здания опубликовано на портале администрации города.

#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Управляющие компании#Жалобы#Жилой дом#Ремонт#Капитальный ремонт#Тюмень#ЖКХ#Услуги ЖКХ#Тюменская область
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