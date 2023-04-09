ЖКХ-проблемы дома на Харьковской: тюменцы просят помощи у местных властей

Согласно данным ФГИС «Единый Реестр Проверок» Генеральной Прокуратуры РФ, за период с 2015 года в отношении компании инициировано 166 проверок, в 68 из них были выявлены нарушения. Кроме того, в арбитражных судах РФ были рассмотрены 48 судебных дел с участием УК «Евросервис», в 46 случаях компания выступала в роли ответчика.