ЖКХ-проблемы дома на Харьковской: тюменцы просят помощи у местных властей

Posted Сегодня, 04:31
Published Сегодня, 04:31
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Updated Сегодня, 04:53
«Из-за частых порывов труб в подвале жильцы по несколько суток сидят без воды, лифты не работают неделями. Между тем, в доме живут пожилые люди, которым тяжело подниматься по лестницам», — сетуют местные жители.
Тюменцы отмечают, что в подвале постоянно стоит вода — ее никто оттуда не откачивает. Соответственно нижние этажи страдают от сырости, комаров.
«Директор управляющей компании заявляет, что в подвале был проведен ремонт за 100 тысяч рублей. Однако никакого ремонта там не делалось несколько лет. Два года назад обращались к депутату. И только после этого за счёт средств администрации был осуществлён ремонт крыши, которая протекала много лет. Надеемся и в этот раз на содействие и оказание влияния на УК», — отметили собственники квартир.
Дом на улице Харьковской, 83, обслуживает управляющая компания «Евросервис». УК работает на тюменском рынке с 2015 года. По итогам 2021 года выручка предприятия снизилась на 79% — до 3,1 миллиона рублей, убыток составил более 1 миллиона рублей.
Согласно данным ФГИС «Единый Реестр Проверок» Генеральной Прокуратуры РФ, за период с 2015 года в отношении компании инициировано 166 проверок, в 68 из них были выявлены нарушения. Кроме того, в арбитражных судах РФ были рассмотрены 48 судебных дел с участием УК «Евросервис», в 46 случаях компания выступала в роли ответчика.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени снесут аварийный дом на Ямской, признанный зоной ЧС. Распоряжение об изъятии земельного участка и жилого здания опубликовано на портале администрации города.