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«Ж*пу научитесь вытирать насухо»: водитель школьного автобуса нахамил детям

7 апреля 2023, 10:14
Фото: 1MI

В тюменском посёлке водитель автобуса нагрубил школьникам, которые смотрели мультик

В социальных сетях распространилось видео о том, как водитель автобуса в посёлке Винзили нагрубил детям. Из их диалога можно понять, что ему не понравилось, чем занимались школьники в общественном транспорте. А именно: кто-то смотрел мультики на телефоне со звуком.
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Дети

В паблике «ЧС Тюмень» завязалась дискуссия. Не все подписчики поняли, какое дело водителю до того, что смотрят дети. Некоторые заявили, что его нужно отстранить от работы, поскольку он не имеет права говорить такое маленьким тюменцам. Другие, напротив, мужчину поддержали

«Детям нельзя разговаривать и пользоваться чем-либо во время движения. Их обязанности написаны в каждом школьном автобусе. Видимо, не первый раз такое поведение, вот водитель и взял ситуацию в свои руки», — написал один из местных жителей.

Некоторые также напомнили про правила поведения в школьном автобусе, а именно, что человека за рулем во время поездки запрещается отвлекать посторонним звуками.

Ранее «Наш город» сообщал, что тюменские компании нуждаются в водителях. Им предлагают зарплату от 20 до 70 тысяч рублей.

 

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#Елена Чебоксарова#Автомобилисты#Водители#Школьники#Дети#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Дороги
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