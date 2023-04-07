«Ж*пу научитесь вытирать насухо»: водитель школьного автобуса нахамил детям

Posted Сегодня, 10:14
Published Сегодня, 10:14
Modified Сегодня, 10:48
Updated Сегодня, 10:48
В паблике «ЧС Тюмень» завязалась дискуссия. Не все подписчики поняли, какое дело водителю до того, что смотрят дети. Некоторые заявили, что его нужно отстранить от работы, поскольку он не имеет права говорить такое маленьким тюменцам. Другие, напротив, мужчину поддержали
«Детям нельзя разговаривать и пользоваться чем-либо во время движения. Их обязанности написаны в каждом школьном автобусе. Видимо, не первый раз такое поведение, вот водитель и взял ситуацию в свои руки», — написал один из местных жителей.
Некоторые также напомнили про правила поведения в школьном автобусе, а именно, что человека за рулем во время поездки запрещается отвлекать посторонним звуками.
Ранее «Наш город» сообщал, что тюменские компании нуждаются в водителях. Им предлагают зарплату от 20 до 70 тысяч рублей.