«Ж*пу научитесь вытирать насухо»: водитель школьного автобуса нахамил детям

В тюменском посёлке водитель автобуса нагрубил школьникам, которые смотрели мультик

В социальных сетях распространилось видео о том, как водитель автобуса в посёлке Винзили нагрубил детям. Из их диалога можно понять, что ему не понравилось, чем занимались школьники в общественном транспорте. А именно: кто-то смотрел мультики на телефоне со звуком.

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