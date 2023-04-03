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В Тюмени компании нуждаются в курьерах, продавцах, водителях, врачах и директорах

3 апреля 2023, 10:56
Фото: 1MI

Тюменским компаниям нужны курьеры, директоры, продавцы, врачи

По данным сайта Зарплата.ру, на 3 апреля в областной столице работодатели нуждаются в курьерах, продавцах, разнорабочих, менеджерах, водителях и врачах. Всего опубликовано более 5 тысяч различных вакансий.
Сюжет
Тюмень

При этом ещё в начале февраля их было около 3,7 тысяч.

Тюменцам предлагают зарплаты от 20 до 70 тысяч рублей. Директоры (магазинов и производственных комплексов) могут рассчитывать на 60 – 130 тысяч в месяц.

В банке вакансий Зарплата.ру отмечается, что в Тюмени нужны более 100 врачей. Особенно нужны хирурги, онкологи и врачи ультразвуковой диагностики.

Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюмени открылась вакансия с оплачиваемым жильем в ОАЭ и зарплатой около 80 000 в месяц.

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#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Работа#Деньги#Водители#Покупка-продажа#Экономика#Тюмень#Александр Мязин
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