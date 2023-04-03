В Тюмени компании нуждаются в курьерах, продавцах, водителях, врачах и директорах

Posted Сегодня, 10:56
Published Сегодня, 10:56
Modified Сегодня, 10:56
Updated Сегодня, 10:56
При этом ещё в начале февраля их было около 3,7 тысяч.
Тюменцам предлагают зарплаты от 20 до 70 тысяч рублей. Директоры (магазинов и производственных комплексов) могут рассчитывать на 60 – 130 тысяч в месяц.
В банке вакансий Зарплата.ру отмечается, что в Тюмени нужны более 100 врачей. Особенно нужны хирурги, онкологи и врачи ультразвуковой диагностики.
Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюмени открылась вакансия с оплачиваемым жильем в ОАЭ и зарплатой около 80 000 в месяц.