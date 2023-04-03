В Тюмени компании нуждаются в курьерах, продавцах, водителях, врачах и директорах

Тюменским компаниям нужны курьеры, директоры, продавцы, врачи

По данным сайта Зарплата.ру, на 3 апреля в областной столице работодатели нуждаются в курьерах, продавцах, разнорабочих, менеджерах, водителях и врачах. Всего опубликовано более 5 тысяч различных вакансий.

Сюжет Тюмень