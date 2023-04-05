В Тюмени за 45 млн продают элитный пароход и катер

Posted Сегодня, 03:22
Published Сегодня, 03:22
Modified Сегодня, 03:41
Updated Сегодня, 03:41
Все свое имущество, в том числе судна, распродает дочерняя компания российской «Транснефти». Она занимается транспортировкой нефти.
Катер «Ямал-2», который выставлен на продажу, выпущен в 2016 году. Его «пробег» - 770 моточасов. Теплоходу уже 34 года – его построили в 1989 году. За это время судно ни разу не ремонтировали. Теплоход «проплыл» более 9500 моточасов.
Общая стоимость двух лотов – 45 миллионов рублей. Цена по отдельности не указана. Причина распродажи также не уточняется.
Ранее мы писали, что в центре Тюмени продают коттедж за 100 миллионов рублей.