В Тюмени за 45 млн продают элитный пароход и катер

Катер «Ямал-2», который выставлен на продажу, выпущен в 2016 году. Его «пробег» - 770 моточасов. Теплоходу уже 34 года – его построили в 1989 году. За это время судно ни разу не ремонтировали. Теплоход «проплыл» более 9500 моточасов.