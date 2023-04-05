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В Тюмени за 45 млн продают элитный пароход и катер

5 апреля 2023, 03:22

В Тюмени за 45 миллионов рублей продают морские судна

Свое имущество распродает известная нефтяная компания. На одной из площадок для аукционов выставлены элитный пароход для прогулок и катер. Их общая стоимость – 45 миллионов рублей.

Все свое имущество, в том числе судна, распродает дочерняя компания российской «Транснефти». Она занимается транспортировкой нефти.

Катер «Ямал-2», который выставлен на продажу, выпущен в 2016 году. Его «пробег» - 770 моточасов. Теплоходу уже 34 года – его построили в 1989 году. За это время судно ни разу не ремонтировали. Теплоход «проплыл» более 9500 моточасов.

Общая стоимость двух лотов – 45 миллионов рублей. Цена по отдельности не указана. Причина распродажи также не уточняется.

Ранее мы писали, что в центре Тюмени продают коттедж за 100 миллионов рублей.

В центре Тюмени продают коттедж за 100 миллионов рублей
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#Олеся Киреева#Транснефть#Общество#Тюменцы#Деньги#Распродажа
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