В центре Тюмени продают коттедж за 100 миллионов рублей

Еще один коттедж стоимостью 80 миллионов рублей также выставлен на продажу в поселке Московский. Площадь дома составляет 475 квадратных метров. В коттедже располагаются на первом этаже кухня, гостиная, столовая, кабинет, закрытая терраса с выходом на во двор, отдельный выход в теплый гараж. На втором этаже — спальни и гардеробная. В цокольном помещении — котельная, гардеробные, спортзал, комната с кинотеатром, подсобные помещения.