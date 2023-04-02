В центре Тюмени продают коттедж за 100 миллионов рублей

Posted Сегодня, 06:03
Published Сегодня, 06:03
Modified Сегодня, 07:10
Updated Сегодня, 07:10
В объявлении указано, что на первом этаже располагаются бильярдная, тренажерный зал, комната отдыха, сауна, джакузи, котельная. На втором этаже — гостиная с выходом во двор, гостиная с камином, гостевая спальня, гардеробная, санузел. На третье этаже — три спальни, гардеробная, два санузла.
«Вся мебель коллекционная, в единственном экземпляре, выполнена из массива ценных пород деревьев. Полы с подогревом. Отопление газовое — радиаторы. Центральное водоснабжение. Переливной септик. Отдельно стоящая отапливаемая летняя кухня с зоной отдыха, мангальной зоной, русской печкой. Гараж с автоматическими воротами на две машины. Видеонаблюдение», — сказано в объявлении.
Также продавец отмечает, что рядом имеются школа и детский сад, остановка общественного транспорта.
Чуть дешевле, за 92 миллиона рублей, продают двухэтажный коттедж площадью 307 квадратных метров в поселке Московский. А первом этаже располагаются гостиная, кухня, на втором спальни и просторный санузел. На цокольном этаже находятся котельная, гардеробная, хозяйственная комната.
В объявлении указано, что придомовая огорожена кирпичными стенами, имеется сад, детская площадка, гараж на четыре машиноместа.
Еще один коттедж стоимостью 80 миллионов рублей также выставлен на продажу в поселке Московский. Площадь дома составляет 475 квадратных метров. В коттедже располагаются на первом этаже кухня, гостиная, столовая, кабинет, закрытая терраса с выходом на во двор, отдельный выход в теплый гараж. На втором этаже — спальни и гардеробная. В цокольном помещении — котельная, гардеробные, спортзал, комната с кинотеатром, подсобные помещения.
«В доме сделан современный ремонт. Имеется есть баня, летняя открытая беседка, хамам с комнатой отдыха, закрытая мангальная зона. На участке много насаждений, теплица, земля разработанная по ландшафтному дизайну», — отмечено в объявлении.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени на продажу выставлены несколько фудтраков. Стоимость кафе на колесах от 2,7 миллионов рублей.