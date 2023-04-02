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Posted Сегодня, 06:03

Published Сегодня, 06:03

Modified Сегодня, 07:10

Updated Сегодня, 07:10

В центре Тюмени продают коттедж за 100 миллионов рублей

2 апреля 2023, 06:03

В Тюмени продают коттедж стоимостью более 1 миллиона долларов

В историческом центре Тюмени на продажу за 100 миллионов рублей выставлен трехэтажный коттедж. Площадь дома составляет более 378 квадратных метров.
Сюжет
Тюмень

В объявлении указано, что на первом этаже располагаются бильярдная, тренажерный зал, комната отдыха, сауна, джакузи, котельная. На втором этаже — гостиная с выходом во двор, гостиная с камином, гостевая спальня, гардеробная, санузел. На третье этаже — три спальни, гардеробная, два санузла.

«Вся мебель коллекционная, в единственном экземпляре, выполнена из массива ценных пород деревьев. Полы с подогревом. Отопление газовое — радиаторы. Центральное водоснабжение. Переливной септик. Отдельно стоящая отапливаемая летняя кухня с зоной отдыха, мангальной зоной, русской печкой. Гараж с автоматическими воротами на две машины. Видеонаблюдение», — сказано в объявлении.

Также продавец отмечает, что рядом имеются школа и детский сад, остановка общественного транспорта.

Чуть дешевле, за 92 миллиона рублей, продают двухэтажный коттедж площадью 307 квадратных метров в поселке Московский. А первом этаже располагаются гостиная, кухня, на втором спальни и просторный санузел. На цокольном этаже находятся котельная, гардеробная, хозяйственная комната.

В объявлении указано, что придомовая огорожена кирпичными стенами, имеется сад, детская площадка, гараж на четыре машиноместа.

Еще один коттедж стоимостью 80 миллионов рублей также выставлен на продажу в поселке Московский. Площадь дома составляет 475 квадратных метров. В коттедже располагаются на первом этаже кухня, гостиная, столовая, кабинет, закрытая терраса с выходом на во двор, отдельный выход в теплый гараж. На втором этаже — спальни и гардеробная. В цокольном помещении — котельная, гардеробные, спортзал, комната с кинотеатром, подсобные помещения.

«В доме сделан современный ремонт. Имеется есть баня, летняя открытая беседка, хамам с комнатой отдыха, закрытая мангальная зона. На участке много насаждений, теплица, земля разработанная по ландшафтному дизайну», — отмечено в объявлении.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени на продажу выставлены несколько фудтраков. Стоимость кафе на колесах от 2,7 миллионов рублей.

#Валентина Бурнашева#Тюменская область#Тюмень#Общество#Новости тюмени#Продажа#Покупка-продажа#Коттеджи
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