Синоптики предупреждают тюменцев о пожарах с 15 апреля. Будет тепло и сухо

Стоит отметить, что прогноз погоды предварительный и может измениться. Между тем, в Тюмени уже сейчас установилась довольно тёплая и засушливая погода. В ближайшие две недели прогнозируется только до 1 мм осадков. Температура воздуха днём составит от + 4 до + 12 градусов. В ближайшие дни погода будет малооблачной.