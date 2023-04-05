nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 13:35

Published Сегодня, 13:35

Modified Сегодня, 13:35

Updated Сегодня, 13:35

Изображение материала

Синоптики предупреждают тюменцев о пожарах с 15 апреля. Будет тепло и сухо

5 апреля 2023, 13:35
Фото: 1MI

Серьезные пожары прогнозируются в Тюменской области с 15 апреля

Синоптики предупреждают о крупных пожарах в Тюменской области с 15 апреля. По данным Гисметео, осадки в регионе ожидаются 11 и 15 числа. Далее до 26 апреля дождей не будет.

Стоит отметить, что прогноз погоды предварительный  и может измениться. Между тем, в Тюмени уже сейчас установилась довольно тёплая и засушливая погода. В ближайшие две недели прогнозируется только до 1 мм осадков. Температура воздуха днём составит от + 4 до + 12 градусов. В ближайшие дни погода будет малооблачной.

Напомним, что в Тюменской области с 3 апреля действует особый противопожарный режим. Леса также уже запрещено посещать в Бурятии и Забайкалье. Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюменском районе спасатели потушили ландшафтный пожар (около 30 га).

Большой ландшафтный пожар потушили в Тюменском районе. Фото
Узнать подробнее
#Александр Мязин#Пожар#Общество#Тюменцы#Работа#Происшествия#Экономика#Погода в Тюмени#Пожары#Дороги
Подпишитесь
Уникально для Тюмени: застройщик сделает ремонт ванной за вас
Сегодня, 07:15
Скоро Пасха: в магазины Тюменской области поступит более 10 млн освященных яиц
Сегодня, 06:55
«Пуля или дробь, виновен или нет»: в суде рассмотрели апелляцию полицейского-стрелка
Сегодня, 09:20
«Хотят вывести из дела»: проверка адвоката учителя, обвиняемого в домогательствах
Сегодня, 09:43
Предприятия АПК Тюменской области начали весенне-полевые работы раньше срока
Сегодня, 13:23