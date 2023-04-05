Синоптики предупреждают тюменцев о пожарах с 15 апреля. Будет тепло и сухо

Posted Сегодня, 13:35
Published Сегодня, 13:35
Modified Сегодня, 13:35
Updated Сегодня, 13:35
Стоит отметить, что прогноз погоды предварительный и может измениться. Между тем, в Тюмени уже сейчас установилась довольно тёплая и засушливая погода. В ближайшие две недели прогнозируется только до 1 мм осадков. Температура воздуха днём составит от + 4 до + 12 градусов. В ближайшие дни погода будет малооблачной.
Напомним, что в Тюменской области с 3 апреля действует особый противопожарный режим. Леса также уже запрещено посещать в Бурятии и Забайкалье. Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюменском районе спасатели потушили ландшафтный пожар (около 30 га).