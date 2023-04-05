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Большой ландшафтный пожар потушили в Тюменском районе. Фото

5 апреля 2023, 12:03
Фото: МЧС

Ландшафтный пожар потушили спасатели МЧС в Тюменском районе. Фото

В Тюменском районе спасатели МЧС 5 апреля в 11 часов тушили ландшафтный пожар. По данным пресс-службы ведомства, вызов поступил из села Созоново. На место инцидента прибыл Отдельный пост противопожарной службы Тюменской области № 125.

Площадь возгорания 30 га.

«Сегодня в 11 часов 35 минут на пульт диспетчера поступил вызов о ландшафтном пожаре в районе села Созоново Тюменского района. Отдельный пост противопожарной службы Тюменской области № 125 совместно с сотрудниками МКУ «ЛесПарХоз» при помощи ручных лесных огнетушителей локализовали пожар», - сообщили в пресс-службе МЧС по Тюменской области.

Ранее «Наш город» сообщал, что за минувшую неделю по фактам возгорания травы спасатели МЧС выезжали на вызовы 11 раз.

В Тюменской области опять горит трава
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#Александр Мязин#Пожар#Общество#Тюменцы#Жалобы#Пожарные#Предупреждение пожаров#Работа
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