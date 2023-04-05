Большой ландшафтный пожар потушили в Тюменском районе. Фото

Posted Сегодня, 12:03
Published Сегодня, 12:03
Modified Сегодня, 12:03
Updated Сегодня, 12:03
Площадь возгорания 30 га.
«Сегодня в 11 часов 35 минут на пульт диспетчера поступил вызов о ландшафтном пожаре в районе села Созоново Тюменского района. Отдельный пост противопожарной службы Тюменской области № 125 совместно с сотрудниками МКУ «ЛесПарХоз» при помощи ручных лесных огнетушителей локализовали пожар», - сообщили в пресс-службе МЧС по Тюменской области.
Ранее «Наш город» сообщал, что за минувшую неделю по фактам возгорания травы спасатели МЧС выезжали на вызовы 11 раз.