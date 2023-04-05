Большой ландшафтный пожар потушили в Тюменском районе. Фото

Ландшафтный пожар потушили спасатели МЧС в Тюменском районе. Фото

В Тюменском районе спасатели МЧС 5 апреля в 11 часов тушили ландшафтный пожар. По данным пресс-службы ведомства, вызов поступил из села Созоново. На место инцидента прибыл Отдельный пост противопожарной службы Тюменской области № 125.