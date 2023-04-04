nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 09:06

Published Сегодня, 09:06

Modified Сегодня, 09:09

Updated Сегодня, 09:09

Изображение материала

В Тюмени банкротят компании экс-директора самого крупного налогового должника области

4 апреля 2023, 09:06
Фото: 1MI

В Тюмени банкротят компании бывшего гендиректора Антипинского НПЗ

В арбитражный суд Тюменской области поступили заявления налоговой службы о банкротстве «Нео-Ком» и «Рост Гриб», компании ранее принадлежали Геннадию Лисовиченко, экс-директору Антипинского НПЗ. Ранее иски ФНС, касающиеся этих фирм, суд возвращал обратно.
Сюжет
Суд

Компания «Нео-Ком» числится налоговым должником: компания не выплатила сумму в 15,3 миллиона рублей. Долг организации «Рост Гриб» составляет 6,8 миллионов рублей.

УФНС по Тюменской области еще в прошлом и позапрошлом годах пыталась обанкротить компании, однако, по решению суда, иск вернули заявителю.

Фото: Картотека Арбитражного суда Тюменской области
Антипинский НПЗ задолжал тюменской администрации за аренду земли
Узнать подробнее

Однако налоговые долги этих двух компаний ничтожно малы по сравнению в долгом Антипинского НПЗ, который задолжал налоговой 25,3 миллиарда рублей. Это составляет более половины от общего налогового долга Тюменской области.

Антипинский НПЗ принадлежит компании «Русинвест». Имущество предприятия она выкупила два года назад за 111 миллиардов рублей. В январе 2022 года на заводе произошел крупный пожар, что сократило былые объемы производства. Спустя 10 месяцев губернатор Тюменской области Александр Моор сообщил, что предприятие восстановилось, а в декабре 2022 года объявил о заключении инвестиционного соглашения между «Русинвест» и правительством региона.

Известно, что бывших директор этих трех компаний сейчас скрывается за границей.

Ранее «Наш город» сообщал о том, что в 2019 году в отношении Геннадия Лисовиченко было возбуждено уголовное дело за злоупотребление полномочиями и покушении на мошенничество в особо крупном размере. Он был арестован заочно и объявлен в международный розыск.

#Алиса Вернер#Суд#Арбитражный суд#Антипинский НПЗ#Геннадий Лисовиченко#Новости тюмени#Деньги#Тюменцы#Экономика#Покупка-продажа#Тюмень#Тюменская область#Банкротство
Подпишитесь
Мечтаете о комфортной жизни в загородном доме? Не пропустите выставку «Загород Экспо»
Сегодня, 03:46
Статистика. 21 ребенок пострадал в ДТП на улицах Тюменской области
Сегодня, 07:56
Тюменский военком рассказал о вручении повесток через Госуслуги
Сегодня, 04:31
Где в Тюмени бесплатно за 5 минут узнать свой ВИЧ-статус
Сегодня, 08:24
Тюмень готовится к 1 мая и Дню Победы. Запланированы уличные мероприятия и салют
Вчера, 14:37
Тюмень — в тройке городов-лидеров по качеству среды
Сегодня, 05:02