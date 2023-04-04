В Тюмени банкротят компании экс-директора самого крупного налогового должника области

Posted Сегодня, 09:06
Published Сегодня, 09:06
Modified Сегодня, 09:09
Updated Сегодня, 09:09
Компания «Нео-Ком» числится налоговым должником: компания не выплатила сумму в 15,3 миллиона рублей. Долг организации «Рост Гриб» составляет 6,8 миллионов рублей.
УФНС по Тюменской области еще в прошлом и позапрошлом годах пыталась обанкротить компании, однако, по решению суда, иск вернули заявителю.
Однако налоговые долги этих двух компаний ничтожно малы по сравнению в долгом Антипинского НПЗ, который задолжал налоговой 25,3 миллиарда рублей. Это составляет более половины от общего налогового долга Тюменской области.
Антипинский НПЗ принадлежит компании «Русинвест». Имущество предприятия она выкупила два года назад за 111 миллиардов рублей. В январе 2022 года на заводе произошел крупный пожар, что сократило былые объемы производства. Спустя 10 месяцев губернатор Тюменской области Александр Моор сообщил, что предприятие восстановилось, а в декабре 2022 года объявил о заключении инвестиционного соглашения между «Русинвест» и правительством региона.
Известно, что бывших директор этих трех компаний сейчас скрывается за границей.
Ранее «Наш город» сообщал о том, что в 2019 году в отношении Геннадия Лисовиченко было возбуждено уголовное дело за злоупотребление полномочиями и покушении на мошенничество в особо крупном размере. Он был арестован заочно и объявлен в международный розыск.