Контракт тюменской администрации по ликвидации свалки признали недействительным

Posted Сегодня, 06:43
Published Сегодня, 06:43
Modified Сегодня, 07:02
Updated Сегодня, 07:02
Как выяснилось в ходе проверки прокуратуры, в контракте стоимостью более 2,5 миллионов рублей, не было указано обязательное наличие лицензии на осуществление деятельности по сбору, транспортированию отходов I–IV классов опасности, что является нарушением законодательства. Кроме того, у одержавшего победу на торгах ИП такая лицензия отсутствовала, сообщили «Нашему Городу» в прокуратуре Тюменской области.
В этой связи прокуратура области направила в суд исковое заявление о признании торгов и заключенного по результатам его проведения муниципального контракта недействительными. Арбитражный суд Тюменской области требования прокуратуры удовлетворил.
Ранее «Наш Город» писал, что тюменские чиновники определились с выбором подрядной организации, которая займется уборкой акваторий водных объектов, находящихся в собственности муниципального образования городской округ город Тюмень. Победителями торгов по очистке водоемов стало ООО «ТюменьТрансСтрой». Компания стала единственным участником аукциона стоимостью 2,9 миллиона рублей.