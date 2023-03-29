Контракт тюменской администрации по ликвидации свалки признали недействительным

Как выяснилось в ходе проверки прокуратуры, в контракте стоимостью более 2,5 миллионов рублей, не было указано обязательное наличие лицензии на осуществление деятельности по сбору, транспортированию отходов I–IV классов опасности, что является нарушением законодательства. Кроме того, у одержавшего победу на торгах ИП такая лицензия отсутствовала, сообщили «Нашему Городу» в прокуратуре Тюменской области.