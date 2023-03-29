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Published Сегодня, 06:43

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Updated Сегодня, 07:02

Контракт тюменской администрации по ликвидации свалки признали недействительным

29 марта 2023, 06:43
Фото: 1MI

Суд признал недействительным контракт тюменской администрации

Тюменский арбитражный суд аннулировал контракт по ликвидации свалки, заключенный между администрацией Тюменского района и индивидуальным предпринимателем.
Сюжет
Тюмень

Как выяснилось в ходе проверки прокуратуры, в контракте стоимостью более 2,5 миллионов рублей, не было указано обязательное наличие лицензии на осуществление деятельности по сбору, транспортированию отходов I–IV классов опасности, что является нарушением законодательства. Кроме того, у одержавшего победу на торгах ИП такая лицензия отсутствовала, сообщили «Нашему Городу» в прокуратуре Тюменской области.

В этой связи прокуратура области направила в суд исковое заявление о признании торгов и заключенного по результатам его проведения муниципального контракта недействительными. Арбитражный суд Тюменской области требования прокуратуры удовлетворил.

Ранее «Наш Город» писал, что тюменские чиновники определились с выбором подрядной организации, которая займется уборкой акваторий водных объектов, находящихся в собственности муниципального образования городской округ город Тюмень. Победителями торгов по очистке водоемов стало ООО «ТюменьТрансСтрой». Компания стала единственным участником аукциона стоимостью 2,9 миллиона рублей.

#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Нарушения#Прокуратура#Тюмень#Суд#Контракты#Тюменская область
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