Из 16 тюменских водоемов 15 апреля достанут все трупы

Posted Сегодня, 05:30
Published Сегодня, 05:30
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Updated Сегодня, 05:32
В рамках размещенного контракты будут также приведены в порядок такие водоемы, как Мысовской, Березовый и акватория на Дамбовской. Также очистке подлежат некоторые карьеры.Сумма контракта составляет 2,9 миллиона рублей.
Специалистам, которые займутся очисткой, предстоит достать из воды, шины, трупы птиц, строительный и другой мусор.
Стоит отметить, что на прудах и карьерах не должно быть трупов животных, в том числе останков птиц. К летнему сезону подрядчик облагородит территорию у водоемов — покосит траву и устранит обмеления.
Победителя аукциона определят 27 марта. К работе он приступит 15 апреля.