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Published Сегодня, 05:30

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Updated Сегодня, 05:32

Из 16 тюменских водоемов 15 апреля достанут все трупы

24 марта 2023, 05:30
Фото: 1MI

с 15 апреля по 15 октября в Тюмени уберут мусор и трупы из 16 водоемов

На сайте Госзакупок МКУ «ЛесПаркХоз» разместило лот на очищение Войновского, Студенческого, Плехановского и Южного прудов, а также еще 12 других водоемов. Также будущему подрядчику необходимо будет облагородить территорию вокруг акватории — выкосить траву и устранить обмеления.

В рамках размещенного контракты будут также приведены в порядок такие водоемы, как Мысовской, Березовый и акватория на Дамбовской. Также очистке подлежат некоторые карьеры.Сумма контракта составляет 2,9 миллиона рублей.

Специалистам, которые займутся очисткой, предстоит достать из воды, шины, трупы птиц, строительный и другой мусор.

Стоит отметить, что на прудах и карьерах не должно быть трупов животных, в том числе останков птиц. К летнему сезону подрядчик облагородит территорию у водоемов — покосит траву и устранит обмеления.

Победителя аукциона определят 27 марта. К работе он приступит 15 апреля.

Ранее «Наш город» сообщал о том, что в подземном овощехранилище Тюмени был найден сгоревший труп. 

#Алиса Вернер#Водоемы#Труп#Мусор#Сбор мусора#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Тюмень#Тюменская область
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