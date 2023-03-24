Из 16 тюменских водоемов 15 апреля достанут все трупы

с 15 апреля по 15 октября в Тюмени уберут мусор и трупы из 16 водоемов

На сайте Госзакупок МКУ «ЛесПаркХоз» разместило лот на очищение Войновского, Студенческого, Плехановского и Южного прудов, а также еще 12 других водоемов. Также будущему подрядчику необходимо будет облагородить территорию вокруг акватории — выкосить траву и устранить обмеления.

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