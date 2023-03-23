Баскетболист из Тобольска погиб в боях под Артёмовском. Фото

Posted Сегодня, 15:40
Published Сегодня, 15:40
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Updated Сегодня, 15:48
По данным «Нашего города» он играл в ассоциации студенческого баскетбола (АСБ).
«В четверг 23 марта в 10:00 в нашем храме святой блаженной Ксении Петербургской (г. Тобольск, мкр. Иртышский) состоится отпевание погибшего воина. Сергей Александрович Подсекалов родился 27 ноября 1998 года в Тобольске. Старший сын в семье. В 2016 г. окончил школу № 17», - сообщил в ВК Пётр Овсяников.
Ранее «Наш город» сообщал, что в Ишимском районе похоронили бойца ЧВК «Вагнер».