Баскетболист из Тобольска погиб в боях под Артёмовском. Фото

Баскетболист из Тобольска погиб в боях на СВО. Фото

В тг-канале «Не жди меня из Украины» сообщается, что на СВО погиб Сергей Александрович Подсекалов, 1998 года рождения. В ноябре 2022 года молодой человек ушёл добровольцем, в январе 2023 года скончался в боях под г. Артёмовском.