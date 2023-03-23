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Published Сегодня, 15:40

Modified Сегодня, 15:48

Updated Сегодня, 15:48

Баскетболист из Тобольска погиб в боях под Артёмовском. Фото

23 марта 2023, 15:40
Фото: Скрин ВК Петр Овсянников

Баскетболист из Тобольска погиб в боях на СВО. Фото

В тг-канале «Не жди меня из Украины» сообщается, что на СВО погиб Сергей Александрович Подсекалов, 1998 года рождения. В ноябре 2022 года молодой человек ушёл добровольцем, в январе 2023 года скончался в боях под г. Артёмовском.

По данным «Нашего города» он играл в ассоциации студенческого баскетбола (АСБ).

«В четверг 23 марта в 10:00 в нашем храме святой блаженной Ксении Петербургской (г. Тобольск, мкр. Иртышский) состоится отпевание погибшего воина. Сергей Александрович Подсекалов родился 27 ноября 1998 года в Тобольске. Старший сын в семье. В 2016 г. окончил школу № 17», - сообщил в ВК Пётр Овсяников.

Ранее «Наш город» сообщал, что в Ишимском районе похоронили бойца ЧВК «Вагнер».

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#Александр Мязин#Общество#Тюменцы#Погибшие#Военные#Похороны#Военнослужащие
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