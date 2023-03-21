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Posted Сегодня, 12:32

Published Сегодня, 12:32

Modified Сегодня, 12:32

Updated Сегодня, 12:32

Погиб на СВО: В Тюменской области похоронили бойца ЧВК «Вагнер»

21 марта 2023, 12:32
Фото: Скрин паблика «Администрация Ишимского района»

В Ишимском районе похоронили бойца ЧВК «Вагнер», он погиб на СВО

По данным группы ВК «Администрация Ишимского района», вчера здесь простились с бойцом ЧВК «Вагнер» Елизаровым Анатолием Владимировичем. Он скончался при проведении СВО, но другие подробности не сообщаются.
«В Ишимском районе простились с бойцом ЧВК «Вагнер» Елизаровым Анатолием Владимировичем, погибшем в ходе проведения специальной военной операции», - отмечается в паблике «Администрация Ишимского района».

Вчера «Наш город» отмечал, что в Тюменской области похоронили 33-летнего командира, он погиб на СВО. Известно, что он родился 29 августа 1989 года в деревне Усть-Малые. Леонид Чалков в 2013 году закончил Государственный аграрный университет Северного Зауралья в Тюмени.

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#Александр Мязин#Общество#Тюменцы#Похороны#Происшествия#СВО#Военные#Дороги
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