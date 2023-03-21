Погиб на СВО: В Тюменской области похоронили бойца ЧВК «Вагнер»

Вчера «Наш город» отмечал, что в Тюменской области похоронили 33-летнего командира, он погиб на СВО. Известно, что он родился 29 августа 1989 года в деревне Усть-Малые. Леонид Чалков в 2013 году закончил Государственный аграрный университет Северного Зауралья в Тюмени.