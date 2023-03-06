«Неженское дело?»: как женщины справляются с работой на мясокомбинате

Posted Сегодня, 11:46
Published Сегодня, 11:46
Modified Сегодня, 11:48
Updated Сегодня, 11:48
На линии разделки — это начало начал мясной переработки — обвальщики стоят первыми, они отделяют мясо от костей — этот процесс требует не только филигранного владения ножом, но и немалой физической силы, а также выносливости.
Тем не менее Наталья Викторовна не только занимается этой профессией уже 20 лет, но и имеет определенные достижения: на региональном конкурсе обвальщиков она заняла 2-е место, потеснив с пьедестала мужчин.
«Работа, конечно, сложная, устаешь в конце смены. Но я знаю, что все не зря. Помогает мысль о том, скольких людей мы кормим! Взять даже моя семья, друзья — мы все едим только продукцию Ишимского мясокомбината, потому что, можно сказать, своими руками делаем ее», — рассказывает Наталья.
Другая — и тоже миниатюрная — представительница прекрасного пола Анна Трещеткина отдала работе на предприятии 40 лет. Она — инженер-механик, руководитель ремонтно-механического цеха. В ее подчинении только мужчины — 51 человек.
«Мы относимся к вспомогательной службе. Но при таком количестве и уровне сложности оборудования, как у нас, работа нашего цеха очень значима. Мы отвечаем, чтобы оборудование было исправно. Ишимский мясокомбинат кормит всю область и другие регионы», — признается Анна.