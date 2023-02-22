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Published Сегодня, 10:05

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Updated Сегодня, 10:05

Жителя Тюмени обвиняют в хищении взятки на 12 млн рублей

22 февраля 2023, 10:05
Фото: 1MI

Тюменца обвиняют в присвоении взятки на 12 млн рублей

В тюменский суд направлено уголовное дело о хищении взятки на 12,8 млн рублей. По данным пресс-службы прокуратуры Тюменской области, в феврале утверждено обвинительное заключение в отношении 42-летнего жителя Тюмени.

Он присвоил крупную сумму денег.

«По версии следствия, в период с декабря 2018 года по сентябрь 2019 года обвиняемый сообщил двум адвокатам ложные сведения о наличии у него возможности решить с должностными лицами правоохранительных органов вопрос об изменении меры пресечения», - сообщили в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

Обвиняемому грозит до 10 лет лишения свободы.

Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюмени осуждены четверо мужчин, которые обманули пожилых людей на 3 млн рублей.

В Тюмени осуждены четверо мужчин, которые обманули пожилых людей на 3 млн рублей
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#Александр Мязин#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Работа#Происшествия#Экономика#Деньги#Дела судебные
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