Жителя Тюмени обвиняют в хищении взятки на 12 млн рублей

Тюменца обвиняют в присвоении взятки на 12 млн рублей

В тюменский суд направлено уголовное дело о хищении взятки на 12,8 млн рублей. По данным пресс-службы прокуратуры Тюменской области, в феврале утверждено обвинительное заключение в отношении 42-летнего жителя Тюмени.