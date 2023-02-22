Жителя Тюмени обвиняют в хищении взятки на 12 млн рублей

Posted Сегодня, 10:05
Published Сегодня, 10:05
Modified Сегодня, 10:05
Updated Сегодня, 10:05
Он присвоил крупную сумму денег.
«По версии следствия, в период с декабря 2018 года по сентябрь 2019 года обвиняемый сообщил двум адвокатам ложные сведения о наличии у него возможности решить с должностными лицами правоохранительных органов вопрос об изменении меры пресечения», - сообщили в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.
Обвиняемому грозит до 10 лет лишения свободы.
Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюмени осуждены четверо мужчин, которые обманули пожилых людей на 3 млн рублей.