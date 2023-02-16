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Published Сегодня, 10:04

Modified Сегодня, 10:04

Updated Сегодня, 10:04

В Тюмени осуждены четверо мужчин, которые обманули пожилых людей на 3 млн рублей

16 февраля 2023, 10:04
Фото: пресс-служба тюменских судов

Четверо тюменцев обманули пожилых людей на 3 млн рублей

В областной столице суд огласил приговор 4 мужчинам обвиняемым в мошенничестве. Их обвиняли в хищении 3 млн рублей. По данным пресс-службы тюменских судов, в октябре 2020 года один из фигурантов решил путем обмана заняться хищением денежных средств у пожилых жителей.

На скамье подсудимых оказались 34-летний Януш Казаченко, 25-летний Николай Панченко, 36-летний Сергей Казаченко и 26-летний Владимир Кузьменко.

«Они звонили на стационарные номера телефонов, когда трубку поднимал пожилой человек. Согласно отведенной роли, один из них представлялся сыном или внуком и сообщал ложную информацию о совершении ДТП со смертельным исходом», - сообщает пресс-служба тюменских судов.

В декабре 2020 года фигуранты дела были задержаны в г. Омске. Суд назначил наказание Янушу Казаченко в виде 8 лет 6 месяцев лишения свободы, Николаю Панченко - 7 лет,  Сергею Казаченко - 3 года 3 месяца, Владимиру Кузьменко - 4 года лишения свободы.

Ранее «Наш город» сообщал, что 26-летнего менеджера строительной компании судят за 13 эпизодов мошенничества и кражу в Тюмени. 

Серийный мошенник поплатится за обман 13 тюменцев
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