В Тюмени осуждены четверо мужчин, которые обманули пожилых людей на 3 млн рублей

Четверо тюменцев обманули пожилых людей на 3 млн рублей

В областной столице суд огласил приговор 4 мужчинам обвиняемым в мошенничестве. Их обвиняли в хищении 3 млн рублей. По данным пресс-службы тюменских судов, в октябре 2020 года один из фигурантов решил путем обмана заняться хищением денежных средств у пожилых жителей.