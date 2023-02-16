В Тюмени осуждены четверо мужчин, которые обманули пожилых людей на 3 млн рублей

Posted Сегодня, 10:04
Published Сегодня, 10:04
Modified Сегодня, 10:04
Updated Сегодня, 10:04
На скамье подсудимых оказались 34-летний Януш Казаченко, 25-летний Николай Панченко, 36-летний Сергей Казаченко и 26-летний Владимир Кузьменко.
«Они звонили на стационарные номера телефонов, когда трубку поднимал пожилой человек. Согласно отведенной роли, один из них представлялся сыном или внуком и сообщал ложную информацию о совершении ДТП со смертельным исходом», - сообщает пресс-служба тюменских судов.
В декабре 2020 года фигуранты дела были задержаны в г. Омске. Суд назначил наказание Янушу Казаченко в виде 8 лет 6 месяцев лишения свободы, Николаю Панченко - 7 лет, Сергею Казаченко - 3 года 3 месяца, Владимиру Кузьменко - 4 года лишения свободы.
Ранее «Наш город» сообщал, что 26-летнего менеджера строительной компании судят за 13 эпизодов мошенничества и кражу в Тюмени.