Серийный мошенник поплатится за обман 13 тюменцев

Posted Сегодня, 09:38
Published Сегодня, 09:38
Modified Сегодня, 09:40
Updated Сегодня, 09:40
Согласно информации, мужчина, будучи сотрудником организации, с января по сентябрь 2022 года заключил с клиентами ряд договоров на поставку товаров и оказание услуг. При этом молодой человек не собирался выполнять обязательства по контрактам. В бумагах было указано, что организация должна поставить покупателям бытовки, металлосайдинг, стройматериалы, а также возвести дачный домик и выполнить другие работы. Однако в итоге клиенты, заплатив, остались ни с чем. Менеджер после подписания договоров каждый раз исчезал вместе с деньгами. Общая сумма ущерба, нанесенного 13 пострадавшим, превысила 1,2 млн рублей.
Кроме того, тюменец попался на краже. Проводя неправомерные операции под предлогом возврата стоимости покупки, он похитил у банка более 290 тысяч рублей.
По данным фактам было возбуждено уголовное дело по частям 1, 2 и 3 статьи 159 УК РФ (мошенничество) и пунктам «в» и «г» части 3 статьи 158 УК РФ (кража, совершенная в крупном размере с банковского счета). В настоящий момент материалы с обвинительным заключением направлены в Калининский районный суд.