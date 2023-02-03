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Published Сегодня, 09:38

Modified Сегодня, 09:40

Updated Сегодня, 09:40

Серийный мошенник поплатится за обман 13 тюменцев

3 февраля 2023, 09:38
Фото: 1MI

Менеджера тюменской стройфирмы осудят за мошенничество

26-летнего менеджера строительной компании осудят за 13 эпизодов мошенничества и кражу в Тюмени. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.
Сюжет
Суд

Согласно информации, мужчина, будучи сотрудником организации, с января по сентябрь 2022 года заключил с клиентами ряд договоров на поставку товаров и оказание услуг. При этом молодой человек не собирался выполнять обязательства по контрактам. В бумагах было указано, что организация должна поставить покупателям бытовки, металлосайдинг, стройматериалы, а также возвести дачный домик и выполнить другие работы. Однако в итоге клиенты, заплатив, остались ни с чем. Менеджер после подписания договоров каждый раз исчезал вместе с деньгами. Общая сумма ущерба, нанесенного 13 пострадавшим, превысила 1,2 млн рублей.

Кроме того, тюменец попался на краже. Проводя неправомерные операции под предлогом возврата стоимости покупки, он похитил у банка более 290 тысяч рублей.

По данным фактам было возбуждено уголовное дело по частям 1, 2 и 3 статьи 159 УК РФ (мошенничество) и пунктам «в» и «г» части 3 статьи 158 УК РФ (кража, совершенная в крупном размере с банковского счета). В настоящий момент материалы с обвинительным заключением направлены в Калининский районный суд.

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#Общество#Вера Романескул#Мошенничество#Суд#Преступление#Кража#Новости#Тюменская область
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