Серийный мошенник поплатится за обман 13 тюменцев

Согласно информации, мужчина, будучи сотрудником организации, с января по сентябрь 2022 года заключил с клиентами ряд договоров на поставку товаров и оказание услуг. При этом молодой человек не собирался выполнять обязательства по контрактам. В бумагах было указано, что организация должна поставить покупателям бытовки, металлосайдинг, стройматериалы, а также возвести дачный домик и выполнить другие работы. Однако в итоге клиенты, заплатив, остались ни с чем. Менеджер после подписания договоров каждый раз исчезал вместе с деньгами. Общая сумма ущерба, нанесенного 13 пострадавшим, превысила 1,2 млн рублей.