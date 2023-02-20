В Тюмени налоговая банкротит компанию, связанную с известным холдингом ARSIB

Posted Сегодня, 11:28
Published Сегодня, 11:28
Modified Сегодня, 11:28
Updated Сегодня, 11:28
По данным СБИС, в 2021 году выручка строительной компании «Инвест-строй» составила 644 млн рублей, а прибыль всего 406 тысяч. В настоящее время операции по счетам организации приостановлены.
Фирма принадлежит Степаняну Грайру Гарниковичу, он связан с холдингом ARSIB.
В начале января «Наш город» сообщал, что тюменские налоговики подали в арбитражный суд иск о банкротстве ООО «Вершина», специализирующееся на строительстве жилых и нежилых зданий. Фирма принадлежит Арсену Григоряну, он тоже связан с ARSIB.