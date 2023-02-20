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Published Сегодня, 11:28

Modified Сегодня, 11:28

Updated Сегодня, 11:28

В Тюмени налоговая банкротит компанию, связанную с известным холдингом ARSIB

20 февраля 2023, 11:28
Фото: 1MI

В Тюмени пытаются банкротить компании, связанные с крупным холдингом ARSIB

Федеральной налоговой службы № 14 по Тюменской области подан иск о банкротстве строительной компании «Инвест-строй». Исковое заявление по делу А70-3293/2023 зарегистрировано 17 февраля, сообщается в картотеке арбитражных дел.

По данным СБИС, в 2021 году выручка строительной компании «Инвест-строй» составила 644 млн рублей, а прибыль всего 406 тысяч. В настоящее время операции по счетам организации приостановлены.

Фирма принадлежит Степаняну Грайру Гарниковичу, он связан с холдингом ARSIB.

В начале января «Наш город» сообщал, что тюменские налоговики подали в арбитражный суд иск о банкротстве ООО «Вершина», специализирующееся на строительстве жилых и нежилых зданий. Фирма принадлежит Арсену Григоряну, он тоже связан с ARSIB.

ФНС банкротит тюменскую строительную компанию, связанную с ARSIB
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#Александр Мязин#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Работа#Деньги#Экономика#Дела судебные#Арбитраж
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