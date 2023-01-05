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ФНС банкротит тюменскую строительную компанию, связанную с ARSIB

Сегодня, 12:55
Фото: 1MI

Тюменская ФНС банкротит строительную компанию, связанную с ARSIB

Тюменские налоговики подали в арбитражный суд иск о банкростве ООО «Вершина», специализирующееся на строительстве жилых и нежилых зданий. Сумма исковых требований составляет около 130 миллионов рублей. Заявление о банкротстве было подано 26 декабря и пока находится на рассмотрении.
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Тюмень

По данным открытых источников, учредителем ООО «Вершина» является Арсен Григорян. Он же является учредителем и руководителем 15 организаций, в том числе «МеталлСтройТорга», которого сейчас тоже банкротят, и ООО «Комплексстрой», находящемся в стадии ликвидации.

Известно, что фирмы, директором которых является Григорян, имеют косвенные связи с менеджментом холдинга ARSIB.

Примечательно, что ранее налоговые органы уже пытались банкротить ООО «Вершина». Исковое заявление было подано в суд в апреле 2021 года, однако в ноябре производство о несостоятельности должника было прекращено.

Ранее «Наш Город» писал, что за долги перед налоговыми органами банкротят известного тюменского застройщика — компанию «Тюменьмонтажстрой»

Налоговая банкротит тюменскую строительную компанию
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#Валентина Бурнашева#Тюмень#Тюменская область#Общество#Новости тюмени#Налоги#Налоговая служба#Федеральная налоговая служба#Банкрот
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