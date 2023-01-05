ФНС банкротит тюменскую строительную компанию, связанную с ARSIB

По данным открытых источников, учредителем ООО «Вершина» является Арсен Григорян. Он же является учредителем и руководителем 15 организаций, в том числе «МеталлСтройТорга», которого сейчас тоже банкротят, и ООО «Комплексстрой», находящемся в стадии ликвидации.
Известно, что фирмы, директором которых является Григорян, имеют косвенные связи с менеджментом холдинга ARSIB.
Примечательно, что ранее налоговые органы уже пытались банкротить ООО «Вершина». Исковое заявление было подано в суд в апреле 2021 года, однако в ноябре производство о несостоятельности должника было прекращено.
Ранее «Наш Город» писал, что за долги перед налоговыми органами банкротят известного тюменского застройщика — компанию «Тюменьмонтажстрой»