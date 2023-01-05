ФНС банкротит тюменскую строительную компанию, связанную с ARSIB

Тюменская ФНС банкротит строительную компанию, связанную с ARSIB

Тюменские налоговики подали в арбитражный суд иск о банкростве ООО «Вершина», специализирующееся на строительстве жилых и нежилых зданий. Сумма исковых требований составляет около 130 миллионов рублей. Заявление о банкротстве было подано 26 декабря и пока находится на рассмотрении.

Сюжет Тюмень