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Published Сегодня, 10:22

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Updated Сегодня, 10:24

Росфинмониторинг внес известного тюменского врача в реестр экстремистов и террористов

19 февраля 2023, 10:22
Фото: Фотография со страницы в соцсетях Рашата Атавова

Росфинмониторинг внес известного тюменского онколога в реестр экстремистов

Росфинмониторинг внес в список террористов и экстремистов РФ 30-летнего тюменского онколога Рашата Атавова. Осенью 2022 года тюменцу было предъявлено обвинение в участии в террористическом сообществе.
Сюжет
Тюмень

В настоящее время Рашат Атавов находится под следствием. Супруга медика уверена в том, что ее мужа оклеветали люди, у которых возникла личная неприязнь к Атавову.

«Мужа обвиняют в преступлениях, которые он не совершал. Супруг был знаком с некоторыми молодыми людьми, которых обвинили в участии в террористическом сообществе. Но это события десятилетней давности», — заявляла ранее женщина.

Между тем, по данным объединенной пресс-службы судебной системы Тюменской области, Рашат Атавов признался в том, что принимал участие в террористическом сообществе.

По данным расследования, тюменский онколог совместно с другими причастными лицами занимался подготовкой террористической деятельности и поддержкой терроризма, угрожающих безопасности общества.

Встречи участники сообщества проводили в квартирах в ночное время. Там они коллективно молились, читали специальную литературу, слушали лекции, осуществляли сбор денег на нужды сообщества и обсуждали варианты вербовки новых лиц.

Супруга тюменского онколога, обвиненного терроризме, пытается защитить имя мужа
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#Валентина Бурнашева#Тюмень#Общество#Новости тюмени#Врачи#Терроризм#Террористы#Тюменцы#Происшествия#Уголовное дело#Уголовная ответственность#Тюменская область
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