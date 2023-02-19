Росфинмониторинг внес известного тюменского врача в реестр экстремистов и террористов

Posted Сегодня, 10:22
Published Сегодня, 10:22
Modified Сегодня, 10:24
Updated Сегодня, 10:24
В настоящее время Рашат Атавов находится под следствием. Супруга медика уверена в том, что ее мужа оклеветали люди, у которых возникла личная неприязнь к Атавову.
«Мужа обвиняют в преступлениях, которые он не совершал. Супруг был знаком с некоторыми молодыми людьми, которых обвинили в участии в террористическом сообществе. Но это события десятилетней давности», — заявляла ранее женщина.
Между тем, по данным объединенной пресс-службы судебной системы Тюменской области, Рашат Атавов признался в том, что принимал участие в террористическом сообществе.
По данным расследования, тюменский онколог совместно с другими причастными лицами занимался подготовкой террористической деятельности и поддержкой терроризма, угрожающих безопасности общества.
Встречи участники сообщества проводили в квартирах в ночное время. Там они коллективно молились, читали специальную литературу, слушали лекции, осуществляли сбор денег на нужды сообщества и обсуждали варианты вербовки новых лиц.