Супруга тюменского онколога, обвиненного терроризме, пытается защитить имя мужа

«Ни о каких собраниях на квартирах речи быть не может. С 2012 по 2016 годы мы учились. С 2012 по 2014 жили в общежитии, которое закрывали ночью. А в 2015 году мы уехали в Тюмень. Мой муж великолепный хирург, спасший не одну человеческую жизнь, как в экстренной хирургии, так и в онкологии. Веселый, душа компании. Коллеги уважали его за высокий уровень профессионализма», отметила супруга Рашата.