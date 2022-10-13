Супруга тюменского онколога, обвиненного терроризме, пытается защитить имя мужа

«Моего мужа обвиняют в преступлениях, которые он не совершал. Супруг был знаком с некоторыми молодыми людьми, которых обвинили в участии в террористическом сообществе. Но это события десятилетней давности. Нам было по 18-19 лет, мы жили и учились в городе, где знают друг друга все», сообщила женщина.
По ее словам, Рашат с молодыми людьми в дружеских отношениях не состоял. Они виделись лишь тогда, когда ходили в мечеть.
«Ни о каких собраниях на квартирах речи быть не может. С 2012 по 2016 годы мы учились. С 2012 по 2014 жили в общежитии, которое закрывали ночью. А в 2015 году мы уехали в Тюмень. Мой муж великолепный хирург, спасший не одну человеческую жизнь, как в экстренной хирургии, так и в онкологии. Веселый, душа компании. Коллеги уважали его за высокий уровень профессионализма», отметила супруга Рашата.
Ранее «Наш Город» писал, что 30-летнего Рашата Атавова накануне отправили в СИЗО по решению суда. По данным пресс-службы тюменских судов, мужчина признался в участии в террористическом сообществе.
Данная новость в совокупности со словами супруги онколога вызвало резонансные мнения у тюменцев. Часть горожан высказали уверенность в том, что в данной ситуации разберется следствие. Другая же часть отметила, что «не бывает дыма без огня».