Тюменский аэропорт организует праздник для VIP-персон за 1,5 млн рублей

Posted Сегодня, 10:41
Published Сегодня, 10:41
Modified Сегодня, 10:41
Updated Сегодня, 10:41
По данным лота № 32312119827 закупка произведена у единственного поставщика. В меню банкета войдут закуски, выпечка, бутерброды муксуном, блюда из утиной грудки, оленины.
Общая стоимость фуршета составит 1,47 млн рублей.
В ноябре 2022 года «Наш город» сообщал, что Тюменские власти определились с выбором компании, которая окажет услуги по организации питания официальных делегаций. Победителем лота стоимостью 2,75 миллионов рублей стало ГБУ «Тура».