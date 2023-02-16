Тюменский аэропорт организует праздник для VIP-персон за 1,5 млн рублей

Тюменский аэропорт устроит фуршет для VIP-персон с деликатесами

Аэропорт Рощино устроит два фуршета, сообщается на сайте Госзакупки. На одном из них примут сразу 60 VIP-персон. Их накормят муксуном, омулем, олениной и другими деликатесами в меню.