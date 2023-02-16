nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:41

Published Сегодня, 10:41

Modified Сегодня, 10:41

Updated Сегодня, 10:41

Тюменский аэропорт организует праздник для VIP-персон за 1,5 млн рублей

16 февраля 2023, 10:41
Фото: 1MI

Тюменский аэропорт устроит фуршет для VIP-персон с деликатесами

Аэропорт Рощино устроит два фуршета, сообщается на сайте Госзакупки. На одном из них примут сразу 60 VIP-персон. Их накормят муксуном, омулем, олениной и другими деликатесами в меню.

По данным лота № 32312119827 закупка произведена у единственного поставщика. В меню банкета войдут закуски, выпечка, бутерброды муксуном, блюда из утиной грудки, оленины.

Общая стоимость фуршета составит 1,47 млн рублей.

В ноябре 2022 года «Наш город» сообщал, что Тюменские власти определились с выбором компании, которая окажет услуги по организации питания официальных делегаций. Победителем лота стоимостью 2,75 миллионов рублей стало ГБУ «Тура».

Тюменские власти нашли компанию, которая накормит их семгой и муксуном
Узнать подробнее
#Александр Мязин#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Деньги#Аэропорт Рощино#Закупки#Персонал#Работа#Экономика
Подпишитесь
Жителей новостроек могут лишить дополнительных бесплатных часов на парковках
Сегодня, 08:14
Тюменские врачи удалили у женщины опухоли весом более 9 килограммов
Сегодня, 08:27
В тюменских аптеках возник дефицит рецептурных лекарств
Сегодня, 08:59
Власти тюменской области ищут кредитора для покрытия дефицита бюджета
Сегодня, 07:36
Тюменская область готовится к паводку
Сегодня, 07:17
Посылки из-за рубежа тюменцам будут приходить быстрее в 1,5 раза
Сегодня, 06:54