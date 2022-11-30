Тюменские власти нашли компанию, которая накормит их семгой и муксуном

Это единственное предприятие, подавшее заявку на участие в аукционе. Согласно данным Федерального казначейства, ГБУ ТО "Тура" является активным участником системы государственных закупок. Услуги по обслуживанию официальных делегации, групп или отдельных лиц питанием компания оказывает для тюменских властей с 2015 года.
Согласно документации опубликованной по портале Госзакупки, услуги кейтеринга будут предоставлять в зале площадью не менее 150 квадратных метров, расположенном в границе улиц Ленина — Орджоникидзе — Советская — Челюскинцев.
В числе обязательных требований – сервировка столов с использованием чистого столового белья, без грязи и пятен, льняных и хлопчатобумажных салфеток и скатертей, скатертей с «юбками» для кофе – брейка и фуршета. Вся посуда должна быть из фарфора.
Также перечислены блюда и закуски, которые должны быть обязательны на столах и суммы, в которые должен уложиться поставщик. К примеру один бутерброд с семгой или муксуном должен весить 50 граммов. При этом вес рыбы должен быть не менее 30 граммов, а общая стоимость закуски не превышать 180 рублей для бутерброда с семгой и 230 рублей для бутерброда с муксуном.
Ассорти из рыбы должно иметь не менее 111 граммов на порцию (780 рублей), мясная нарезка – порядка 151 грамма (630 рублей), сырная тарелка – 300 граммов (520 рублей).
Также на столах должны быть обязательно овощные нарезки, килограммовые пироги из муксуна и щекура, пирожки с картофелем, капустой, ягодами, творогом, беляши, расстегаи. На первое блюдо – уха, солянка, суп-лапша с фрикадельками.
В качестве основных блюд перечислены – котлеты, запеченная и припущенная рыба, мясо, гуляш, шашлычки. В числе салатов – «Цезарь», «Оливье», «Крабовый», «Мясной» и др. Из десертов чиновники предпочтения отдают шоколадным конфетам, эклерам, наборам печенья, моченой бруснике в желе, зефиру и свежим фруктам.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области за год цены на сахар и сладости, торты поднялись более, чем на 20%.