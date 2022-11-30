Тюменские власти нашли компанию, которая накормит их семгой и муксуном

Также перечислены блюда и закуски, которые должны быть обязательны на столах и суммы, в которые должен уложиться поставщик. К примеру один бутерброд с семгой или муксуном должен весить 50 граммов. При этом вес рыбы должен быть не менее 30 граммов, а общая стоимость закуски не превышать 180 рублей для бутерброда с семгой и 230 рублей для бутерброда с муксуном.