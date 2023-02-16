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Published Сегодня, 05:49

Modified Сегодня, 06:06

Updated Сегодня, 06:06

Тюменские пожарные спасли трех человек

16 февраля 2023, 05:49
Фото: МЧС

В Тюмени пожарные спасли трех человек

Трех жителей пятиэтажного дома, в том числе одного ребенка, спасли тюменские пожарные. ЧП произошло накануне на улице Парфенова, 20. Во второй половине дня из-за короткого замыкания электропроводки произошло возгорание в подвальном помещении дома.
Сюжет
Тюмень

В подъезде возникло сильное задымление — создалась угроза жизни и здоровью людей. Из задымленной зоны были спасены две женщины и один ребенок. Еще четверых человек эвакуировали.

На месте пожара работали 11 сотрудников и 4 единицы основной и специальной техники подразделений 32-го пожарно-спасательного отряда.

Во время ЧП никто не пострадал, сообщили в МЧС по Тюменской области.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени с начала 2023 года в дачных сообществах произошло одиннадцать пожаров. Основными причинами возгораний стало нарушение правил пожарной безопасности.

С начала года на дачах в Тюмени произошло 11 пожаров
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#Валентина Бурнашева#Пожар#Общество#Новости тюмени#МЧС#Правила пожарной безопасности#Тюмень#Тюменская область
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