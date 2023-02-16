Тюменские пожарные спасли трех человек

Posted Сегодня, 05:49
Published Сегодня, 05:49
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Updated Сегодня, 06:06
В подъезде возникло сильное задымление — создалась угроза жизни и здоровью людей. Из задымленной зоны были спасены две женщины и один ребенок. Еще четверых человек эвакуировали.
На месте пожара работали 11 сотрудников и 4 единицы основной и специальной техники подразделений 32-го пожарно-спасательного отряда.
Во время ЧП никто не пострадал, сообщили в МЧС по Тюменской области.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени с начала 2023 года в дачных сообществах произошло одиннадцать пожаров. Основными причинами возгораний стало нарушение правил пожарной безопасности.