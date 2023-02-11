С начала года на дачах в Тюмени произошло 11 пожаров

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Основными причинами ЧП стали нарушение правил технической эксплуатации электроустановок и нарушение правил пожарной безопасности при устройстве и эксплуатации печей, сообщили в администрации Тюмени.
Жителям региона рекомендуют в целях безопасности соблюдать меры предосторожности при пользовании газовыми и электрическими приборами и периодически проводить осмотр состояние дымоходов печей и каминов, не перегружать электроприборами сеть, не пользоваться электропроводкой и кабелями с нарушением изоляции. На случай возникновения огня необходимо иметь первичные средства для тушения огня — песок, асбестовое полотно, огнетушители, кошму, воду.
Ранее «Наш Город» писал, что ночью в четверг на федеральной трассе Екатеринбург — Тюмень загорелся большегруз Scania. Возгорание произошло в грузовом отсеке автомобиля.