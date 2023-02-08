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Published Сегодня, 15:57

Modified Сегодня, 15:57

Updated Сегодня, 15:57

Мифы об СССР: О чем люди не хотят вспоминать

8 февраля 2023, 15:57
Фото: 1MI

О чем не хотят вспоминать ностальгирующие по СССР

Далеко не все советские практики хотят вспоминать те, кто жил в СССР. Сегодня российские власти активно реставрируют модели прошлого поощряя ностальгические настроения народа, сообщают «Новые известия».

Сегодня Россия сейчас явно движется назад, возрождая атрибуты «совка».

Люди ностальгируют по стабильности, молодости и беззаботному детству, величию, а еще - по социальной справедливости. Некоторые историки отмечают, что часть из всего этого было просто мифом.

«У старшего поколения это воспоминания о том, как им было хорошо. Человеческая память избирательна и помнит только то, что человек хочет помнить (а человек хочет помнить в основном хорошее, плохое он старается забыть). У молодого поколения это скорее всего такая легенда, миф о каком-то золотом веке. Но ведь эта ностальгия не по реальному СССР, потому что никто не ностальгирует по ГУЛАГу, по всеобщей уравниловке, по продуктовым талонам и карточкам, по очередям в 3 часа за венгерскими курами, по колготкам, обычно польским», - отмечает историк Ирина Карацуба.

На данный момент в РФ идёт рекоммунизация. При этом речь идёт о заимствовании лучших практик из СССР, а не полном его копировании. Однако в советские времена за 74 года не смогли построить «социализм» и тем более коммунизм. Где гарантии того, что сейчас реставрация старых практик даст хороший результат?

В России сейчас отсутствует «великая индустриализация». Мы не можем обеспечить себя самолётами, гражданскими вертолётами, в судостроении тоже есть большие проблемы. Автомобили вынуждены производить с использованием иностранных запчастей, а сейчас (из-за санкций) их производство серьёзно снизилось.

К 1990 году в городах проживало 66% населения. Людям обещали светлое будущее в прекрасных «соцгородах» будущего. Уплотнение городов вынудило советские власти кардинально снизить санитарные нормы. Если в 1919 году Наркомздрав определил санитарную норму жилплощади в 9,1 кв.м. на человека, то к 1930 году санитарные нормы были снижены до 5,5 кв.м. в Москве, 3,5 кв.м. в Челябинске, 3,4 кв.м.

Только есть разница: раньше даже мебель в домах и квартирах чиновников имела инвентарные номера. Теряешь место у власти – теряешь имущество. Теперь же конфискация жилья и мебели у чиновника – небывалое событие.

Почти всё, как в современной России: Москва вытягивает ресурсы из регионов, но сам факт проживания в столице – ещё не гарантия сытой жизни. Средняя зарплата по данным «Мосстата» в январе-ноябре 2022 года составила 117082 рублей, но аренда двухкомнатной квартиры обходится по оценке «Циан.Аналитики» в 77600 рублей. Чтобы прокормить семью остаётся 39500 рублей.

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#Александр Мязин#Общество#Деньги#Экономика#Работа#Безопасность на дорогах#Дела судебные#СССР
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