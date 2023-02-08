Мифы об СССР: О чем люди не хотят вспоминать

Posted Сегодня, 15:57
Published Сегодня, 15:57
Modified Сегодня, 15:57
Updated Сегодня, 15:57
Сегодня Россия сейчас явно движется назад, возрождая атрибуты «совка».
Люди ностальгируют по стабильности, молодости и беззаботному детству, величию, а еще - по социальной справедливости. Некоторые историки отмечают, что часть из всего этого было просто мифом.
«У старшего поколения это воспоминания о том, как им было хорошо. Человеческая память избирательна и помнит только то, что человек хочет помнить (а человек хочет помнить в основном хорошее, плохое он старается забыть). У молодого поколения это скорее всего такая легенда, миф о каком-то золотом веке. Но ведь эта ностальгия не по реальному СССР, потому что никто не ностальгирует по ГУЛАГу, по всеобщей уравниловке, по продуктовым талонам и карточкам, по очередям в 3 часа за венгерскими курами, по колготкам, обычно польским», - отмечает историк Ирина Карацуба.
На данный момент в РФ идёт рекоммунизация. При этом речь идёт о заимствовании лучших практик из СССР, а не полном его копировании. Однако в советские времена за 74 года не смогли построить «социализм» и тем более коммунизм. Где гарантии того, что сейчас реставрация старых практик даст хороший результат?
В России сейчас отсутствует «великая индустриализация». Мы не можем обеспечить себя самолётами, гражданскими вертолётами, в судостроении тоже есть большие проблемы. Автомобили вынуждены производить с использованием иностранных запчастей, а сейчас (из-за санкций) их производство серьёзно снизилось.
К 1990 году в городах проживало 66% населения. Людям обещали светлое будущее в прекрасных «соцгородах» будущего. Уплотнение городов вынудило советские власти кардинально снизить санитарные нормы. Если в 1919 году Наркомздрав определил санитарную норму жилплощади в 9,1 кв.м. на человека, то к 1930 году санитарные нормы были снижены до 5,5 кв.м. в Москве, 3,5 кв.м. в Челябинске, 3,4 кв.м.
Только есть разница: раньше даже мебель в домах и квартирах чиновников имела инвентарные номера. Теряешь место у власти – теряешь имущество. Теперь же конфискация жилья и мебели у чиновника – небывалое событие.
Почти всё, как в современной России: Москва вытягивает ресурсы из регионов, но сам факт проживания в столице – ещё не гарантия сытой жизни. Средняя зарплата по данным «Мосстата» в январе-ноябре 2022 года составила 117082 рублей, но аренда двухкомнатной квартиры обходится по оценке «Циан.Аналитики» в 77600 рублей. Чтобы прокормить семью остаётся 39500 рублей.