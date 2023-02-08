Мифы об СССР: О чем люди не хотят вспоминать

На данный момент в РФ идёт рекоммунизация. При этом речь идёт о заимствовании лучших практик из СССР, а не полном его копировании. Однако в советские времена за 74 года не смогли построить «социализм» и тем более коммунизм. Где гарантии того, что сейчас реставрация старых практик даст хороший результат?