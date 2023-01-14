Скончалась народная артистка СССР Инна Чурикова

Posted Сегодня, 12:25
Published Сегодня, 12:25
Modified Сегодня, 12:29
Updated Сегодня, 12:29
Инне Чуриковой было 79 лет. Летом прошлого года с артисткой произошел несчастный случай — она упала со сцены и получила серьезную травму — медики выявили у нее перелом ребер, грудины и подвздошной кости. Легендарная актриса была вынуждена оставить на время театр.
Инна Чурикова — одна из самых выдающихся артисток отечественного кинематографа. На ее счету государственные награды и сотни ролей в фильмах, театре. Актриса была полным кавалером ордена «За заслуги перед Отечеством», лауреатом Государственной премии Российской Федерации.
Впервые на большом экране она появилась в картине «Тучи над Борском». Самыми известными фильмами с участием Инны Чуриковой стали «Ширли-мырли», «Курьер», «Стряпуха», «Тот самый Мюнхгаузен», «Морозко», «Страна Оз», «Иван Денисович», «Самый лучший день» и другие.
Ранее «Наш Город» писал, что на этой неделе в Тюменской области скончался ветеран Великой Отечественной войны Иван Базаров. Ему было 98 лет.