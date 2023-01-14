Скончалась народная артистка СССР Инна Чурикова

Инне Чуриковой было 79 лет. Летом прошлого года с артисткой произошел несчастный случай — она упала со сцены и получила серьезную травму — медики выявили у нее перелом ребер, грудины и подвздошной кости. Легендарная актриса была вынуждена оставить на время театр.