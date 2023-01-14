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Posted Сегодня, 12:25

Published Сегодня, 12:25

Modified Сегодня, 12:29

Updated Сегодня, 12:29

Скончалась народная артистка СССР Инна Чурикова

Сегодня, 12:25
Фото: tvcenter.ru

Умерла народная артистка СССР Инна Чурикова

Народная артистка СССР Инна Чурикова скончалась сегодня, 14 января. Об этом сообщил директор театра «Ленком» Марк Варшавер. По его словам, прощание с артисткой состоится во вторник. Место похорон пока не определено.

Инне Чуриковой было 79 лет. Летом прошлого года с артисткой произошел несчастный случай — она упала со сцены и получила серьезную травму — медики выявили у нее перелом ребер, грудины и подвздошной кости. Легендарная актриса была вынуждена оставить на время театр.

Инна Чурикова — одна из самых выдающихся артисток отечественного кинематографа. На ее счету государственные награды и сотни ролей в фильмах, театре.  Актриса была полным кавалером ордена «За заслуги перед Отечеством», лауреатом Государственной премии Российской Федерации.

Впервые на большом экране она появилась в картине «Тучи над Борском». Самыми известными фильмами с участием Инны Чуриковой стали «Ширли-мырли»,  «Курьер»,  «Стряпуха», «Тот самый Мюнхгаузен», «Морозко», «Страна Оз», «Иван Денисович», «Самый лучший день» и другие.

Ранее «Наш Город» писал, что на этой неделе в Тюменской области скончался ветеран Великой Отечественной войны Иван Базаров. Ему было 98 лет.

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#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Происшествия#Болезнь
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