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Published Сегодня, 10:30

Modified Сегодня, 10:30

Updated Сегодня, 10:30

Будет суд: Тобольские чиновники могли использовать бюджетные средства с нарушениями

3 февраля 2023, 10:30

Чиновников Тобольска заподозрили в нецелевой растрате средств выделенных на квартиры

По данным пресс-службы тюменских судов, администрацию Тобольска заподозрили в нецелевом использовании бюджетных средств. Выявлены нарушения при покупке жилья для расселения.
«Управление федерального казначейства по Тюменской области выявило нарушения положений Бюджетного кодекса РФ в части неправомерного использования денежных средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства», — сообщает ведомство.

Выделенные деньги требуют вернуть в бюджет. Местные чиновники купили квартиры для переселенцев из ветхого жилья на вторичном рынке. По площади они были больше, чем те, в которых они жили. Мэрия Тобольска не согласилась с результатами проверки и подала иск в суд на Управление федерального казначейства (суд его рассмотрит).

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#Общество#Тюменцы#Происшествия#Жалобы#Экономика#Деньги#Дела судебные#Бюджет города#Александр Мязин
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