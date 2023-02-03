Будет суд: Тобольские чиновники могли использовать бюджетные средства с нарушениями

Выделенные деньги требуют вернуть в бюджет. Местные чиновники купили квартиры для переселенцев из ветхого жилья на вторичном рынке. По площади они были больше, чем те, в которых они жили. Мэрия Тобольска не согласилась с результатами проверки и подала иск в суд на Управление федерального казначейства (суд его рассмотрит).