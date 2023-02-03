Будет суд: Тобольские чиновники могли использовать бюджетные средства с нарушениями

Posted Сегодня, 10:30
Published Сегодня, 10:30
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Updated Сегодня, 10:30
«Управление федерального казначейства по Тюменской области выявило нарушения положений Бюджетного кодекса РФ в части неправомерного использования денежных средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства», — сообщает ведомство.
Выделенные деньги требуют вернуть в бюджет. Местные чиновники купили квартиры для переселенцев из ветхого жилья на вторичном рынке. По площади они были больше, чем те, в которых они жили. Мэрия Тобольска не согласилась с результатами проверки и подала иск в суд на Управление федерального казначейства (суд его рассмотрит).
Ранее «Наш город» сообщал, что при строительстве дороги в ЯНАО украли 7,5 млн рублей.