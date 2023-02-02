При строительстве дороги в ЯНАО украли 7,5 млн рублей. Кражу раскрыла Тюменская ФСБ

Posted Сегодня, 08:31
Published Сегодня, 08:31
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Updated Сегодня, 08:33
Согласно данным расследования, с 2011 по 2026 годы в ходе исполнения государственного контракта подрядная организация похитила из бюджета порядка 7,5 миллионов рублей. Компания закупила дешевый строительный материал, при этом в документации указала более дорогой.
Мошенническая съема была раскрыта во взаимодействии с РУ ФСБ России по Тюменской области. В настоящее время ведется проверка. Выявляются лица, причастные к данному преступлению, сообщили «Нашему Городу» в СУ СКР по ЯНАО.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области суд приговорил к пяти годам лишения свободы директора управляющей компании, похитившего у ресурсоснабжающих организаций порядка 40 миллионов рублей.