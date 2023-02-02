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При строительстве дороги в ЯНАО украли 7,5 млн рублей. Кражу раскрыла Тюменская ФСБ

2 февраля 2023, 08:31
Фото: 1MI

Тюменская ФСБ раскрыла кражу 7,5 миллионов рублей при строительстве автодороги в ЯНАО

Следственный комитет Ямало-Ненецкого автономного округа возбудил уголовное дело по факту хищения бюджетных средств при строительстве автодороги Надым — Салехард.
Сюжет
Тюмень

Согласно данным расследования, с 2011 по 2026 годы в ходе исполнения государственного контракта подрядная организация похитила из бюджета порядка 7,5 миллионов рублей. Компания закупила дешевый строительный материал, при этом в документации указала более дорогой.

Мошенническая съема была раскрыта во взаимодействии с РУ ФСБ России по Тюменской области. В настоящее время ведется проверка. Выявляются лица, причастные к данному преступлению, сообщили «Нашему Городу» в СУ СКР по ЯНАО.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области суд приговорил к пяти годам лишения свободы директора управляющей компании, похитившего у ресурсоснабжающих организаций порядка 40 миллионов рублей.

В Тюменской области осудили директора УК за растрату 40 миллионов рублей
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#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Мошенничество#Следственный комитет#ФСБ#Тюмень#Тюменская область#Надым
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