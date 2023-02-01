За прошлый год службы занятости помогли почти 2000 тюменцам-инвалидам

Чаще всего тюменцы с инвалидностью устраиваются учителями, медработниками, продавцами, но также их принимают на должности строителей, программистов, работников сельского хозяйства. Кроме того, три инвалида из Тюменской области с помощью службы занятости смогли открыть свое дело.