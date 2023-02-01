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Updated Сегодня, 01:05

За прошлый год службы занятости помогли почти 2000 тюменцам-инвалидам

1 февраля 2023, 01:01
Фото: 1MI

В Тюменской области помогли получить работу 1711 инвалидам

При содействии областного Департамента труда и занятости в 2022 году трудоустроили 1711 инвалидов, сообщают в инфоцентре регионального правительства.

В целом по региону доля работающих граждан среди людей с ОВЗ за ноябрь ушедшего года составила 23%. Это большем, чем в среднем по РФ.

Чаще всего тюменцы с инвалидностью устраиваются учителями, медработниками, продавцами, но также их принимают на должности строителей, программистов, работников сельского хозяйства. Кроме того, три инвалида из Тюменской области с помощью службы занятости смогли открыть свое дело.

Областной Департамент труда и занятости заключил договор с центром «Содействие», в результате которого запланировано до 1 июля 2024 года трудоустроить 40 молодых специалистов с ОВЗ.

Ранее «Наш город» писал, что в 2023 году средства на открытие своего дела могут получить 144 местных жителя.

Службы занятости содействуют безработным тюменцам в открытии своего дела
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#Елена Чебоксарова#Трудоустройство#Инвалиды#ОВЗ#Люди с ОВЗ#Службы занятости#Работа#Профессии
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