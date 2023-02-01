За прошлый год службы занятости помогли почти 2000 тюменцам-инвалидам

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В целом по региону доля работающих граждан среди людей с ОВЗ за ноябрь ушедшего года составила 23%. Это большем, чем в среднем по РФ.
Чаще всего тюменцы с инвалидностью устраиваются учителями, медработниками, продавцами, но также их принимают на должности строителей, программистов, работников сельского хозяйства. Кроме того, три инвалида из Тюменской области с помощью службы занятости смогли открыть свое дело.
Областной Департамент труда и занятости заключил договор с центром «Содействие», в результате которого запланировано до 1 июля 2024 года трудоустроить 40 молодых специалистов с ОВЗ.
Ранее «Наш город» писал, что в 2023 году средства на открытие своего дела могут получить 144 местных жителя.