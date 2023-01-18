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Posted Сегодня, 13:05

Published Сегодня, 13:05

Modified Сегодня, 13:19

Updated Сегодня, 13:19

Службы занятости содействуют безработным тюменцам в открытии своего дела

Сегодня, 13:05
Фото: Информационный центр правительства Тюменской области

144 безработных жителя Тюменской области смогут получить средства для своего бизнеса

Службы занятости нашего региона помогут стать предпринимателями официально признанным безработным, сообщают в пресс-службе областного правительства.

В текущем году средства на открытие своей компании могут получить 144 местных жителя. В информационном центре регионального правительства рассказали, что при содействии кадрового центра «Работа в России» тоболяк по имени Андрей открыл собственную мастерскую для пошива вещей из натуральной кожи: рюкзаков, кошельков, ремней, сумок, изделий на заказ. В будущем Андрей собирается поделиться с другими своим опытом.

«Нам важно не только помочь будущим предпринимателям в расчетах и подготовке бизнес-плана, но и поддержать эмоционально», — рассказал руководитель регионального департамента труда и занятости Александр Сидоров.

Проконсультироваться по поводу открытия собственного дела местные жители могут в любом отделении кадрового центра.

Ранее «Наш город» писал, что за 2022 год уровень безработицы в регионе снизился.

 

В Тюменской области численность безработных сократилась сразу на 30 процентов
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#Елена Чебоксарова#Центр занятости#Служба занятости населения#Предпринимательство#Бизнес#Дело#Безработные#Работа
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