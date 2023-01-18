Службы занятости содействуют безработным тюменцам в открытии своего дела

Posted Сегодня, 13:05
Published Сегодня, 13:05
Modified Сегодня, 13:19
Updated Сегодня, 13:19
В текущем году средства на открытие своей компании могут получить 144 местных жителя. В информационном центре регионального правительства рассказали, что при содействии кадрового центра «Работа в России» тоболяк по имени Андрей открыл собственную мастерскую для пошива вещей из натуральной кожи: рюкзаков, кошельков, ремней, сумок, изделий на заказ. В будущем Андрей собирается поделиться с другими своим опытом.
«Нам важно не только помочь будущим предпринимателям в расчетах и подготовке бизнес-плана, но и поддержать эмоционально», — рассказал руководитель регионального департамента труда и занятости Александр Сидоров.
Проконсультироваться по поводу открытия собственного дела местные жители могут в любом отделении кадрового центра.
Ранее «Наш город» писал, что за 2022 год уровень безработицы в регионе снизился.