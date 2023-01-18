Службы занятости содействуют безработным тюменцам в открытии своего дела

В текущем году средства на открытие своей компании могут получить 144 местных жителя. В информационном центре регионального правительства рассказали, что при содействии кадрового центра «Работа в России» тоболяк по имени Андрей открыл собственную мастерскую для пошива вещей из натуральной кожи: рюкзаков, кошельков, ремней, сумок, изделий на заказ. В будущем Андрей собирается поделиться с другими своим опытом.