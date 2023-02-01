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Posted Сегодня, 12:40

Published Сегодня, 12:40

Modified Сегодня, 13:24

Updated Сегодня, 13:24

Погоня: В Тюмени пьяный водитель «Пежо» пытался уйти от ГИБДД на улице Дружбы

1 февраля 2023, 12:40
Фото: ГИБДД

Пьяный 27-летний водитель пытался уйти от экипажа ГИБДД на улице Дружбы

Сегодня ночью в областной столице инспекторы ГИБДД участвовали в погоне за 27-летним водителем «Пежо». По данным ведомства, тюменец был пьян, инцидент произошел у перекрестка улиц Дружбы и Мельникайте.

Экстрим стоил водителю 10 суток ареста.

«27-летний тюменец на «Пежо» сегодня не остановился  автоинспекторам у перекрестка улиц Дружбы и Мельникайте. Патруль стал преследовать нарушителя, благо в четвертом часу утра транспорта было немного», - сообщили в пресс-службе ГИБДД.

Машина проехала два перекрестка улицы Мельникайте с Харьковской и 50 лет Октября на красный свет. Около Республики автомобиль въехал в бордюр, водителя задержали. Алкотестер показал 0,98 мг.

Ранее «Наш город» сообщал, что 14 января инспекторы устроили погоню за 27-летним жителем села Нижняя Тавда.

В тюменском селе инспекторы ДПС устроили погоню за пьяным водителем
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#Александр Мязин#Общество#Новости тюмени#Происшествия#Тюменцы#Водители#Дороги#Безопасность на дорогах#Дела судебные#ГИБДД
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