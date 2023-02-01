Погоня: В Тюмени пьяный водитель «Пежо» пытался уйти от ГИБДД на улице Дружбы

Пьяный 27-летний водитель пытался уйти от экипажа ГИБДД на улице Дружбы

Сегодня ночью в областной столице инспекторы ГИБДД участвовали в погоне за 27-летним водителем «Пежо». По данным ведомства, тюменец был пьян, инцидент произошел у перекрестка улиц Дружбы и Мельникайте.