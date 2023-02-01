Погоня: В Тюмени пьяный водитель «Пежо» пытался уйти от ГИБДД на улице Дружбы

Posted Сегодня, 12:40
Published Сегодня, 12:40
Modified Сегодня, 13:24
Updated Сегодня, 13:24
Экстрим стоил водителю 10 суток ареста.
«27-летний тюменец на «Пежо» сегодня не остановился автоинспекторам у перекрестка улиц Дружбы и Мельникайте. Патруль стал преследовать нарушителя, благо в четвертом часу утра транспорта было немного», - сообщили в пресс-службе ГИБДД.
Машина проехала два перекрестка улицы Мельникайте с Харьковской и 50 лет Октября на красный свет. Около Республики автомобиль въехал в бордюр, водителя задержали. Алкотестер показал 0,98 мг.
Ранее «Наш город» сообщал, что 14 января инспекторы устроили погоню за 27-летним жителем села Нижняя Тавда.