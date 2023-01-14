В тюменском селе инспекторы ДПС устроили погоню за пьяным водителем

Posted Сегодня, 08:44
Published Сегодня, 08:44
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Updated Сегодня, 08:46
Как выяснилось, водитель не только находился в состоянии алкогольного опьянения, но еще и не имел водительского удостоверения. А поехал он с другом в магазин – за спиртными напитками. На селянина составлен административный материал.
Еще одного нетрезвого автовладельца задержали сегодня утром в селе Ситниково. Мужчина ночью пил алкогольные напитки в машине, после чего уснул. Проснувшись, он решил поехать домой, но попался сотрудникам ДПС.
Ранее «Наш Город» писал, что в пятницу вечером на трассе Тюмень – Ханты-Мансийск в Уватском районе был насмерть сбит пешеход. Мужчина шел по обочине дороги.