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Posted Сегодня, 08:44

Published Сегодня, 08:44

Modified Сегодня, 08:46

Updated Сегодня, 08:46

В тюменском селе инспекторы ДПС устроили погоню за пьяным водителем

Сегодня, 08:44
Фото: ГИБДД

В тюменском селе инспекторы ГИБДД устроили погоню за пьяным водителем-бесправником

Инспекторам ГИБДД пришлось провожать дома 27-летнего жителя села Нижняя Тавда. Молодой человек проигнорировал требования остановиться, поэтому сотрудники ДПС преследовали его до дома, после чего применили физическую силу для того, чтобы усадить в патрульную машину.
Сюжет
Тюмень

Как выяснилось, водитель не только находился в состоянии алкогольного опьянения, но еще и не имел водительского удостоверения. А поехал он с другом в магазин – за спиртными напитками. На селянина составлен административный материал.

Еще одного нетрезвого автовладельца задержали сегодня утром в селе Ситниково. Мужчина ночью пил алкогольные напитки в машине, после чего уснул. Проснувшись, он решил поехать домой, но попался сотрудникам ДПС.

Ранее «Наш Город» писал, что в пятницу вечером на трассе Тюмень – Ханты-Мансийск в Уватском районе был насмерть сбит пешеход. Мужчина шел по обочине дороги.

На тюменской трассе погиб пешеход. Водитель его не заметил
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#Валентина Бурнашева#Тюмень#Общество#Новости тюмени#Происшествия#Безопасность на дорогах#Водители#ГИБДД#Тюменская область
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