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Posted Сегодня, 04:54

Published Сегодня, 04:54

Modified Сегодня, 04:56

Updated Сегодня, 04:56

В Тобольске работников предприятия обязали сдать деньги на нужды военных

Сегодня, 04:54
Фото: 1MI

В Тюменской области сотрудников компаний заставляют сдавать деньги на нужды военных

Жители Тобольска сообщают о том, что в одной из организаций города сотрудников принуждают сдавать деньги для нужд военных.
Сюжет
Тюмень
«У нас в *** предложили сдать деньги для нужд военных. Вот прислали такое сообщение: с 23.01.2023 осуществляется сбор денежных средств, которые будут направлены на сбор гуманитарной помощи нашим землякам, которые в настоящее время находятся на защите нашей Родины. До 26 января 2023 года необходимо всем сдать денежные средства. Деньги сдаем наличкой. Просьба передать информацию коллегам, которых нет в чате. Также информация касается девушек, которые находятся в отпуске по уходу за ребенком», — сообщил анонимно в группе «[ТТ] Типичный Тобольск! [official page]» один из сотрудников компании.

По словам тоболяка, в сообщении указаны, в том числе, денежные суммы. Начальники отделов должны сдать по 2 тысяч рублей, главные специалисты — по 1,8 тысяч рублей, специалисты и диспетчера  — от 1,2 до 1,4 тысячи рублей. Водители, дворник, технички, сторожа — по 1 тысяче рублей.

В комментариях под опубликованным постом горожане выразили сомнение в том, что денежные средства будут направлены по назначению и посоветовали обратиться в прокуратуру.

«Они хоть точно туда пойдут? Как-то интересно, ещё и суммы расписали, а не кто сколько может. Обращайтесь в прокуратуру. Оказание помощи — это дело добровольное.  Но, судя по сообщению, это наглый отъём денежных средств у работников», — отметили тоболяки.

Ранее «Наш Город» писал, что у бойцов тюменского спецбатальона «Тайга» появился именной флаг. Полотно доставил военным общественный спецпредставитель губернатора Тюменской области по вопросам СВО Николай Савченко.

У бойцов тюменского подразделения «Тайга» появился именной флаг
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#Тюмень#Тюменская область#Тобольск#Общество#Помощь#Дороги#Жалобы#Военные#Военнослужащие#Армия#Валентина Бурнашева
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