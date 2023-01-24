В Тобольске работников предприятия обязали сдать деньги на нужды военных

Posted Сегодня, 04:54
Published Сегодня, 04:54
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Updated Сегодня, 04:56
«У нас в *** предложили сдать деньги для нужд военных. Вот прислали такое сообщение: с 23.01.2023 осуществляется сбор денежных средств, которые будут направлены на сбор гуманитарной помощи нашим землякам, которые в настоящее время находятся на защите нашей Родины. До 26 января 2023 года необходимо всем сдать денежные средства. Деньги сдаем наличкой. Просьба передать информацию коллегам, которых нет в чате. Также информация касается девушек, которые находятся в отпуске по уходу за ребенком», — сообщил анонимно в группе «[ТТ] Типичный Тобольск! [official page]» один из сотрудников компании.
По словам тоболяка, в сообщении указаны, в том числе, денежные суммы. Начальники отделов должны сдать по 2 тысяч рублей, главные специалисты — по 1,8 тысяч рублей, специалисты и диспетчера — от 1,2 до 1,4 тысячи рублей. Водители, дворник, технички, сторожа — по 1 тысяче рублей.
В комментариях под опубликованным постом горожане выразили сомнение в том, что денежные средства будут направлены по назначению и посоветовали обратиться в прокуратуру.
«Они хоть точно туда пойдут? Как-то интересно, ещё и суммы расписали, а не кто сколько может. Обращайтесь в прокуратуру. Оказание помощи — это дело добровольное. Но, судя по сообщению, это наглый отъём денежных средств у работников», — отметили тоболяки.
Ранее «Наш Город» писал, что у бойцов тюменского спецбатальона «Тайга» появился именной флаг. Полотно доставил военным общественный спецпредставитель губернатора Тюменской области по вопросам СВО Николай Савченко.