В Тобольске работников предприятия обязали сдать деньги на нужды военных

По словам тоболяка, в сообщении указаны, в том числе, денежные суммы. Начальники отделов должны сдать по 2 тысяч рублей, главные специалисты — по 1,8 тысяч рублей, специалисты и диспетчера — от 1,2 до 1,4 тысячи рублей. Водители, дворник, технички, сторожа — по 1 тысяче рублей.