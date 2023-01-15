У бойцов тюменского подразделения «Тайга» появился именной флаг

Posted Сегодня, 07:17
Published Сегодня, 07:17
Modified Сегодня, 08:39
Updated Сегодня, 08:39
«Специально прибыл к вам в расположение, чтобы посмотреть, как вы здесь живете, как службу несете, как на задачи ходите. Привезли вам специальное оборудование: прицелы на каждого, ночные, тепловизионные, оптические, планшеты — все, что нужно, чтобы вы задачи выполняли, себя сберегли и помогли товарищам Мы вас всех ждем в Тюмени», — отметил Николай Савченко при вручении флага военным.
Ранее «Наш Город» писал, что 3 января из Тюмени отправили в зону спецоперации спецбатальон «Росомаха». Всего в январе состоялись три отправки военных к местам боевого слаживания.