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Posted Сегодня, 07:17

Published Сегодня, 07:17

Modified Сегодня, 08:39

Updated Сегодня, 08:39

У бойцов тюменского подразделения «Тайга» появился именной флаг

Сегодня, 07:17
Фото: 1MI

У тюменского подразделения «Тайга» появился свой флаг

Именной флаг появился у тюменского подразделения «Тайга». Полотно передал бойцам общественный спецпредставитель губернатора Тюменской области по вопросам СВО Николай Савченко.
Сюжет
Тюмень
«Специально прибыл к вам в расположение, чтобы посмотреть, как вы здесь живете, как службу несете, как на задачи ходите. Привезли вам специальное оборудование: прицелы на каждого, ночные, тепловизионные, оптические, планшеты — все, что нужно, чтобы вы задачи выполняли, себя сберегли и помогли товарищам Мы вас всех ждем в Тюмени», —  отметил Николай Савченко при вручении флага военным.

Ранее «Наш Город» писал, что 3 января из Тюмени отправили в зону спецоперации спецбатальон «Росомаха». Всего в январе состоялись три отправки военных к местам боевого слаживания.

В Тюмени в зону СВО проводили спецбатальон «Росомаха». Видео
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#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Военные#Флаг#Тюмень#Тюменская область
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