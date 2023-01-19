В Луговом бюрократия мешает бизнесу развивать культуру

Posted Сегодня, 09:13
Published Сегодня, 09:13
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Updated Сегодня, 09:39
«ИП обратилась с заявлением на аренду, указав определенное время своей работы в клубе с учетом действующего расписания кружков и секций. Клуб собрал пакет документов и был готов к заключению договора, но женщина попросила изменить время. Для этого надо снова подавать документы и получать новое разрешение», — сообщили «Нашему Городу» в пресс-службе Тюменского района.
Речь идет о Центре культуры и досуга «Калинка» в селе Луговое. Тюменка собиралась открыть там кружок для детей по вокалу, сольфеджио, игре на гитаре, укулеле, фортепиано.
Договор с предпринимательницей собирались заключить на 11 месяцев. Принятие решения затянулось на 2 месяца. А когда женщина попросила изменить время своих занятий, начался очередной круг «бюрократического ада». Новое время вышло за рамки графика работы сельского клуба, поэтому был получен отказ.
Подобная проблема регулируется постановлением правительства Тюменской области «Об утверждении Порядка проведения оценки последствий принятия решения о заключении договора аренды или договора безвозмездного пользования объекта социальной инфраструктуры для детей, являющегося государственной собственностью Тюменской области или муниципальной собственностью».
О том, что дело только в «бумажках» подтвердили и в пресс-службе Тюменского района.
«Да, бюрократия, но это муниципальное имущество. К его использованию всегда пристальное внимание надзорных органов», — уточнили в ведомстве.
Сейчас «Калинка» готова заключить договор с тюменской предпринимательницей, но на старых условиях, без изменения времени. Если же бизнесвумен не согласится на старые условия, нужно будет заново получать положительное заключение комиссии и новое согласие собственника.
«У любой проблемы есть решение, и каждая из сторон придерживалась своих правил. Я открыта к диалогу. Он состоится завтра с директором ДК», — рассказала «Нашему Городу» бизнесвумен, решившая открыть кружок.
Женщина добавила, что ей бы хотелось открыть свою творческую студию именно в Центре культуры и досуга «Калинка» в Луговом, но если руководство предложит невыгодные условия, то она подыщет другое место.
Сейчас горожанка работает в центре творчества и репетиторства в Тюмени.
На данный момент в Луговском сельском клубе открыт детский кружок эстрадного вокала, литературный кружок, занимаются творческие коллективы, проводятся театрализованные представления, мастер-классы и тематические вечера.
В адрес депутата Ивана Вершинина, бывшего директора «Калинки» в Луговом, тоже поступило обращение по этому вопросу. Он считает, что возможно договориться с руководителями центра, чтобы не лишать детей творческого развития.
«Дело в том, что по расписанию дом культуры работает с 12 часов, то есть со второй смены. Утром частников не пускают проводить занятия. На меня вышел преподаватель, который хотел вести там занятия. Но дом культуры не хочет отвечать за то время, когда они не работают», — объяснил «Нашему Городу» Иван Вершинин.
По словам депутата, можно договориться с руководством — попросить, чтобы сотрудники открывали кабинеты и приглядывали.
На звонок Вершинина главе Кулаковского муниципального образования был дан ответ, что сельский клуб в Луговом подчиняется управлению культуры Тюменского района.
«Это абсолютно решаемая тема», — подытожил депутат.