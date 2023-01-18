В Тюменской области увеличилось число театральных кружков и студий

В Тюменской области более 3,5 тысяч детей ходят на занятия в театральные кружки

В ушедшем году культурные учреждения нашего региона подключились к проекту развития школьных театров. Для детей было построено более 130 театральных кружков, 75 школьников обучаются у профессиональных актеров в театральной школе-студии. Об этом рассказали в региональном департаменте культуры.