В Тюменской области увеличилось число театральных кружков и студий

Posted Сегодня, 01:42
Published Сегодня, 01:42
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Updated Сегодня, 02:31
За ушедший год более 1300 ребят побывали за кулисами театров: Тюменского драматического и Ангажемента.
В рамках проекта «Театр у школьной доски» Тюменский театр кукол дважды выезжал в школу № 15. В нем приняли участие около 200 учащихся.
Также за минувший год юные артисты продемонстрировали свои таланты на 20 театральных фестивалях и конкурсах: «Премьера», «Отечество судьбы», «На бис!» и других.
Ранее «Наш город» писал, что власти нацелены активно развивать культуру в Тюменской области и выделили на это свыше 87 млн рублей из федерального бюджета.