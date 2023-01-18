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Posted Сегодня, 01:42

Published Сегодня, 01:42

Modified Сегодня, 02:31

Updated Сегодня, 02:31

В Тюменской области увеличилось число театральных кружков и студий

Сегодня, 01:42
Фото: 1MI

В Тюменской области более 3,5 тысяч детей ходят на занятия в театральные кружки

В ушедшем году культурные учреждения нашего региона подключились к проекту развития школьных театров. Для детей было построено более 130 театральных кружков, 75 школьников обучаются у профессиональных актеров в театральной школе-студии. Об этом рассказали в региональном департаменте культуры.

За ушедший год более 1300 ребят побывали за кулисами театров: Тюменского драматического и Ангажемента.

В рамках проекта «Театр у школьной доски» Тюменский театр кукол дважды выезжал в школу № 15. В нем приняли участие около 200 учащихся.

Также за минувший год юные артисты продемонстрировали свои таланты на 20 театральных фестивалях и конкурсах: «Премьера», «Отечество судьбы», «На бис!» и других.

Ранее «Наш город» писал, что власти нацелены активно развивать культуру в Тюменской области и выделили на это свыше 87 млн рублей из федерального бюджета.

В Тюменской области потратят на развитие культуры более 2,6 млрд рублей
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#Елена Чебоксарова#Культура#Театр#Театр кукол#Тюменский драматический театр#Школьники#Артисты
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