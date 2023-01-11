В Тюменской области потратят на развитие культуры более 2,6 млрд рублей

Из общего объема финансирования этой госпрограммы более 87 млн рублей — из федерального бюджета.
Как сообщает директор областного департамента культуры Елена Майер, в 2023 году запланировано потратить более 514 млн рублей на строительство или реконструкцию муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования детей. В эту же сумму включено укрепление и развитие их материально-технической базы.
На развитие музеев в регионе затратят свыше 607 млн рублей, а на содержание библиотек — 336 млн рублей. В городах с населением до 300 тысяч человек будут поддерживать муниципальные театры, а также театры кукол. На эти цели заложено более 3,2 млн рублей.
В текущем году Тюменская область получит финансирование на библиотеки. Две откроют в Тюмени, по одной в Тобольске, Тюменском и Казанском районах. Библиотеки будут модернизировать и оснащать. В фонды всех областных библиотек поставят более 4 тысячи книг.
Для десяти музыкальных школ региона закупят музыкальные инструменты, учебные материалы и оборудование.
Центры культуры и досуга появятся в селах Петелино и Гусево. В селе Большое Сорокино продолжат строить Центр культурного развития, а в селе Лариха отремонтируют сельский Дом культуры. Также капремонта ждет дом культуры «Речник» в Тобольске.
Ранее «Наш Город» сообщал, что виртуальный концертный зал в Ишиме признали одним из лучших в России. Он победил в номинации «Лучшая практика самостоятельного ВКЗ».