В Тюменской области потратят на развитие культуры более 2,6 млрд рублей

На развитие музеев в регионе затратят свыше 607 млн рублей, а на содержание библиотек — 336 млн рублей. В городах с населением до 300 тысяч человек будут поддерживать муниципальные театры, а также театры кукол. На эти цели заложено более 3,2 млн рублей.