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В Тюменской области потратят на развитие культуры более 2,6 млрд рублей

Сегодня, 10:27
Фото: 1MI

Более 2,6 млрд рублей направят на развитие культуры в Тюменской области

В 2023 году тюменские власти планируют продолжать заниматься региональной госпрограммой «Развитие культуры». На неё выделено более 2,6 млрд рублей, сообщили в Информационном центре правительства Тюменской области.
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Тюмень

Из общего объема финансирования этой госпрограммы более 87 млн рублей — из федерального бюджета.

Как сообщает директор областного департамента культуры Елена Майер, в 2023 году запланировано потратить более 514 млн рублей на строительство или реконструкцию муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования детей. В эту же сумму включено укрепление и развитие их материально-технической базы.

На развитие музеев в регионе затратят свыше 607 млн рублей, а на содержание библиотек — 336 млн рублей. В городах с населением до 300 тысяч человек будут поддерживать муниципальные театры, а также театры кукол. На эти цели заложено более 3,2 млн рублей.

В текущем году Тюменская область получит финансирование на библиотеки. Две откроют в Тюмени, по одной в Тобольске, Тюменском и Казанском районах. Библиотеки будут модернизировать и оснащать. В фонды всех областных библиотек поставят более 4 тысячи книг.

Для десяти музыкальных школ региона закупят музыкальные инструменты, учебные материалы и оборудование.

Центры культуры и досуга появятся в селах Петелино и Гусево. В селе Большое Сорокино продолжат строить Центр культурного развития, а в селе Лариха отремонтируют сельский Дом культуры. Также капремонта ждет дом культуры «Речник» в Тобольске. 

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#Анна Доронина#Тюменская область#Тюмень#Культура#Деньги#Библиотеки#Дом культуры#Финансирование#Бюджетное финансирование
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