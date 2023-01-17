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Posted Сегодня, 04:53

Published Сегодня, 04:53

Modified Сегодня, 04:55

Updated Сегодня, 04:55

В Тюмени появились новые 5 и 10-рублевые купюры

Сегодня, 04:53
Фото: Паблик Тюмень

В Тюменской области вошли в обращение купюры номиналом 5 и 10 рублей

В Тюменской области в обращении появились пятирублевые и десятирублевые банкноты. О появлении купюр соответствующего номинала жители региона сообщали еще в начале января.
Сюжет
Тюмень

Как пояснили в отделении Банка России по Тюменской области, 5-ти и 10-рублевые банкноты и ранее встречались в обиходе — до 2000 года их часто использовали. Но из-за быстрой изнашиваемости, было принято решение заменить их на монеты.

В конце минувшего года Центробанк возобновил печать денежных купюр номиналом в пять и десять рублей. Теперь банкноты покрывают специальным лаком, что увеличивает срок их службы на 30%. По данным регионального  отделения Банка России, полностью заменять монеты по 5 и 10 рублей бумажными деньгами не планируют.

Ранее «Наш Город» писал, что жители Тюменской области по итогам 2022 года потратили в интернете на покупки более 3,8 триллионов рублей.

 

Тюменцы потратили на шопинг в интернете 3,8 триллиона рублей
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#Валентина Бурнашева#Тюмень#Общество#Новости тюмени#Деньги#Купюры#Банк России#Тюменская область
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