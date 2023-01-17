В Тюмени появились новые 5 и 10-рублевые купюры

Posted Сегодня, 04:53
Published Сегодня, 04:53
Modified Сегодня, 04:55
Updated Сегодня, 04:55
Как пояснили в отделении Банка России по Тюменской области, 5-ти и 10-рублевые банкноты и ранее встречались в обиходе — до 2000 года их часто использовали. Но из-за быстрой изнашиваемости, было принято решение заменить их на монеты.
В конце минувшего года Центробанк возобновил печать денежных купюр номиналом в пять и десять рублей. Теперь банкноты покрывают специальным лаком, что увеличивает срок их службы на 30%. По данным регионального отделения Банка России, полностью заменять монеты по 5 и 10 рублей бумажными деньгами не планируют.
Ранее «Наш Город» писал, что жители Тюменской области по итогам 2022 года потратили в интернете на покупки более 3,8 триллионов рублей.