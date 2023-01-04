Тюменцы потратили на шопинг в интернете 3,8 триллиона рублей

Всего за год было совершено 1,7 миллиардов операций в интернете с помощью платежных систем, что на 12% больше, чем в 2021 году.
По данным отделения по Тюменской области Уральского главного управления Центрального банка Российской Федерации, на 1 октября жители Тюмени, Югры и Ямала имеют 10,8 миллионов платежных карт, из них 37% – «Мир». В целом за 12 месяцев количество карт выросло на 16%, карт платежной системы «Мир» – на 35%.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области за 2022 год продовольственные и непродовольственные товары, услуги подорожали до 58%. Среди продуктов значительно выросли в цене сахар, гречка, хлеб и молочные продукты. Существенный рост продемонстрировали тарифы ЖКХ и туристические путевки.