Тюменцы потратили на шопинг в интернете 3,8 триллиона рублей

Тюменцы совершают каждую третью покупку в интернете

Жители Тюменской области потратили на покупки в интернете за девять месяцев 2022 года около 3,8 триллионов рублей - каждая третья покупка была совершена через всемирную сеть. 486 миллионов покупок на сумму 1,9 триллиона рублей было оплачено с помощью банковских карт.