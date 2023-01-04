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Тюменцы потратили на шопинг в интернете 3,8 триллиона рублей

Сегодня, 06:56
Фото: 1MI

Тюменцы совершают каждую третью покупку в интернете

Жители Тюменской области потратили на покупки в интернете за девять месяцев 2022 года около 3,8 триллионов рублей - каждая третья покупка была совершена через всемирную сеть. 486 миллионов покупок на сумму 1,9 триллиона рублей было оплачено с помощью банковских карт.

Всего за год было совершено 1,7 миллиардов операций в интернете с помощью платежных систем, что на 12% больше, чем в 2021 году.

По данным отделения по Тюменской области Уральского главного управления Центрального банка Российской Федерации, на 1 октября жители Тюмени, Югры и Ямала имеют 10,8 миллионов платежных карт, из них 37% – «Мир». В целом за 12 месяцев количество карт выросло на 16%, карт платежной системы «Мир» – на 35%.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области за 2022 год продовольственные и непродовольственные товары, услуги подорожали до 58%. Среди продуктов значительно выросли в цене сахар, гречка, хлеб и молочные продукты. Существенный рост продемонстрировали тарифы ЖКХ и туристические путевки.

В Тюменской области за год выросли цены почти на все товары
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#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Новый год 2023#Расходы#Покупки#Тюменская область
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