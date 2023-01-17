В деревне под Тюменью во время пожара в доме погибла пожилая женщина

Posted Сегодня, 07:07
Published Сегодня, 07:07
Modified Сегодня, 07:16
Updated Сегодня, 07:16
В дежурную часть о пожаре сообщил мужчина, проживающий по соседству. На место ЧП были направлены две единицы техники и пять сотрудников личного состава МЧС.
По предварительным данным, причиной возгорания стало «неосторожное обращение с огнем при курении».
В настоящее время следователями СУ СК РФ по Тюменской области начата проверка. Уже проведен осмотр места трагедии, опрошены очевидцы. В ближайшее время будут проведены необходимые судебно-медицинские и пожарно-технические экспертизы, установлены причина возникновения огня.
Ранее «Наш Город» писал, что в минувшие выходные в деревне Криводанова сгорел строящийся двухэтажный дом. Причиной пожара стало короткое замыкание. Во время ЧП никто не пострадал.