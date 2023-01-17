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Posted Сегодня, 07:07

Published Сегодня, 07:07

Modified Сегодня, 07:16

Updated Сегодня, 07:16

В деревне под Тюменью во время пожара в доме погибла пожилая женщина

Сегодня, 07:07
Фото: СУ СК России по Тюменской области

В Тюменской области на пожаре в частном доме погибла 69-летняя пенсионерка

69-летняя пенсионерка погибла во время пожара в частном доме в Тюменской области. ЧП произошло накануне во второй половине дня в деревне Логинова Абатского района. Тело женщины обнаружили во время ликвидации огня прибывшие на место происшествия пожарные.
Сюжет
Тюмень

В дежурную часть о пожаре сообщил мужчина, проживающий по соседству. На место ЧП были направлены две единицы техники и пять сотрудников личного состава МЧС.  
По предварительным данным, причиной возгорания стало «неосторожное обращение с огнем при курении».

В настоящее время следователями СУ СК РФ по Тюменской области начата проверка. Уже проведен осмотр места трагедии, опрошены очевидцы. В ближайшее время будут проведены необходимые судебно-медицинские и пожарно-технические экспертизы, установлены причина возникновения огня.

Ранее «Наш Город» писал, что в минувшие выходные в деревне Криводанова сгорел строящийся двухэтажный дом. Причиной пожара стало короткое замыкание. Во время ЧП никто не пострадал.

 

 

Стали известны подробности пожара в деревне Криводанова
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#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Происшествия#Пожар#Следственный комитет#Тюмень#Тюменская область
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