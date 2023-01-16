Стали известны подробности пожара в деревне Криводанова

В областном МЧС редакции «Нашего города» ответили, что, согласно предварительным данным, причиной пожара послужило короткое замыкание. Вызов поступил в 19.41. На месте ликвидации огня работали 3 единицы спецтехники и 7 человек. Дом был повреждён, пострадавших нет.