Стали известны подробности пожара в деревне Криводанова

Posted Сегодня, 15:01
Published Сегодня, 15:01
Modified Сегодня, 15:55
Updated Сегодня, 15:55
В областном МЧС редакции «Нашего города» ответили, что, согласно предварительным данным, причиной пожара послужило короткое замыкание. Вызов поступил в 19.41. На месте ликвидации огня работали 3 единицы спецтехники и 7 человек. Дом был повреждён, пострадавших нет.
Напомним, информацию о горящем здании местные жители опубликовали в паблике «ЧС Тюмень».
Ранее «Наш город» писал, что в Бердюжском районе во время пожара в квартире деревянного дома погибла супружеская пара: двое пожилых людей. По предварительной информации, несчастный случай произошел из-за несоблюдения требований пожарной безопасности.