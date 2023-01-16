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Posted Сегодня, 15:01

Published Сегодня, 15:01

Modified Сегодня, 15:55

Updated Сегодня, 15:55

Стали известны подробности пожара в деревне Криводанова

Сегодня, 15:01
Фото: 1MI

Сотрудники МЧС рассказали о причине возгорания дома в Тюменском районе

14 января в деревне Криводанова (Тюменский район) по улице Северной загорелся двухэтажный строящийся дом. Стало известно, почему случился пожар.
Сюжет
Огонь

В областном МЧС редакции «Нашего города» ответили, что, согласно предварительным данным, причиной пожара послужило короткое замыкание. Вызов поступил в 19.41. На месте ликвидации огня работали 3 единицы спецтехники и 7 человек. Дом был повреждён, пострадавших нет.

Напомним, информацию о горящем здании местные жители опубликовали в паблике «ЧС Тюмень».

Ранее «Наш город» писал, что в Бердюжском районе во время пожара в квартире деревянного дома погибла супружеская пара: двое пожилых людей. По предварительной информации, несчастный случай произошел из-за несоблюдения требований пожарной безопасности.

В тюменском селе во время пожара погибли пожилые супруги
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#Елена Чебоксарова#Пожар#Пожары#Пожарные#Огонь#Спасатели#Возгорание квартиры#Жертвы пожара
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