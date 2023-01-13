Тюменец чуть не зарезал свою подругу из-за ревности

Селянин вместе со своей подругой и приятелем, бывшим ее сожителем, распивали спиртные напитки, после чего легли спать. Ночью он обнаружил, что его сожительница спит рядом с другом. В порыве ревности он схватил нож и нанес один удар ножом в область груди женщины. После чего позвонил в полицию и свалил вину на спящего приятеля.
Позже селянин признался, что преступление совершил он.
Суд приговорил мужчины к трем годам лишения свободы. Под стражу он был взят в зале суда.
Ранее «Наш Город» писал, что жителя Тюмени будут судить из-за драки с ножевыми ранениями между ним и его подругой. Конфликт произошел на почве ревности. Женщина погибла от полученных травм.