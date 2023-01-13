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Тюменец чуть не зарезал свою подругу из-за ревности

Сегодня, 07:45
Фото: Объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области

Тюменка выжила после удара ножом от своего друга

На три года в исправительную колонию отправили 50-летнего жителя села Исетское за умышленное причинение вреда своей сожительнице. Инцидент произошел в сентябре прошлого года.
Сюжет
Суд

Селянин вместе со своей подругой и приятелем, бывшим ее сожителем, распивали спиртные напитки, после чего легли спать. Ночью он обнаружил, что его сожительница спит рядом с другом. В порыве ревности он схватил нож и нанес один удар ножом в область груди женщины. После чего позвонил в полицию и свалил вину на спящего приятеля.

Позже селянин признался, что преступление совершил он.

Суд приговорил мужчины к трем годам лишения свободы. Под стражу он был взят в зале суда.

Ранее «Наш Город» писал, что жителя Тюмени будут судить из-за драки с ножевыми ранениями между ним и его подругой. Конфликт произошел на почве ревности. Женщина погибла от полученных травм.

Тюменец зарезал приятельницу во время ссоры
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#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Происшествия#Убийство#Уголовное дело#Суд#Наказание#Тюменская область
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