Тюменец чуть не зарезал свою подругу из-за ревности

Селянин вместе со своей подругой и приятелем, бывшим ее сожителем, распивали спиртные напитки, после чего легли спать. Ночью он обнаружил, что его сожительница спит рядом с другом. В порыве ревности он схватил нож и нанес один удар ножом в область груди женщины. После чего позвонил в полицию и свалил вину на спящего приятеля.