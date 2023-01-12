Тюменец зарезал приятельницу во время ссоры

Между нетрезвыми приятелями произошла ссора, переросшая в драку с ножевыми ранениями. Мужчина нанес своей подруге удар ножом в область груди. Соседи вызвали скорую для женщины, ее госпитализировали. Но позже она скончалась от полученных травм.
На данный момент обвиняемый в убийстве тюменец находится под стражей. Первое судебное заседание назначено на 19 января 2023 года.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тобольске в новогоднюю ночь в одним из городских клубов произошла драка между отдыхающими, в ходе которой был убит 28-летний тоболяк. В настоящее время идет расследование уголовного дела.