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Тюменец зарезал приятельницу во время ссоры

Сегодня, 07:28
Фото: 1MI

Тюменец зарезал свою подругу из-за разногласий

Жителя Тюмени будут судить за убийство знакомой. ЧП произошло в сентябре прошлого года в доме на улице Станционной в ходе застолья.
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Тюмень

Между нетрезвыми приятелями произошла ссора, переросшая в драку с ножевыми ранениями. Мужчина нанес своей подруге удар ножом в область груди. Соседи вызвали скорую для женщины, ее госпитализировали. Но позже она скончалась от полученных травм.

На данный момент обвиняемый в убийстве тюменец находится под стражей. Первое судебное заседание назначено на 19 января 2023 года.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тобольске в новогоднюю ночь в одним из городских клубов произошла драка между отдыхающими, в ходе которой был убит 28-летний тоболяк. В настоящее время идет расследование уголовного дела.

18-летний тоболяк, зарезавший в новогоднюю ночь мужчину, находится на свободе
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#Валентина Бурнашева#Тюмень#Общество#Новости тюмени#Происшествия#Убийство#Суд#Наказание#Уголовное дело#Тюменская область
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