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В Тюмени супруги убили тюменку из-за конфликтной ситуации на почве ревности

Сегодня, 10:27
Фото: 1MI

В Тюмени супруги убили общую знакомую из-за конфликтной ситуации на почве ревности

По данным пресс-службы СКР по Тюменской области, тюменский суд вынес приговор супругам, которых обвиняли в убийстве общей знакомой. Всё произошло 11 февраля 2022 года, женщину пригласили в гости.
«Следствием и судом установлено, что супруги из-за конфликтной ситуации, возникшей в их семье на почве ревности, решили убить общую знакомую 1985 г. р. Для осуществления преступного замысла они заранее разработали план», — сообщили в пресс-службе СКР по Тюменской области.

Вечером 11 февраля потерпевшую пригласили в гости, потом супруги убили её, а тело выкинули в мусорный бак в одном из районов города Тюмени.

Суд признал супругов виновными в преступлении и назначил мужчине 14 лет колонии строгого режима, его супруге — 12. В пользу родственника потерпевшей взыскано 1,9 млн рублей.

Ранее «Наш город» сообщал, что тюменец зарезал приятельницу во время ссоры.

Тюменец зарезал приятельницу во время ссоры
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#Александр Мязин#Общество#Новости тюмени#Происшествия#СКР#Прокуратура#Дела судебные#Уголовные дела#Экономика
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