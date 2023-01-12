В Тюмени супруги убили тюменку из-за конфликтной ситуации на почве ревности

В Тюмени супруги убили общую знакомую из-за конфликтной ситуации на почве ревности

По данным пресс-службы СКР по Тюменской области, тюменский суд вынес приговор супругам, которых обвиняли в убийстве общей знакомой. Всё произошло 11 февраля 2022 года, женщину пригласили в гости.