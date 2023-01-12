В Тюмени супруги убили тюменку из-за конфликтной ситуации на почве ревности

«Следствием и судом установлено, что супруги из-за конфликтной ситуации, возникшей в их семье на почве ревности, решили убить общую знакомую 1985 г. р. Для осуществления преступного замысла они заранее разработали план», — сообщили в пресс-службе СКР по Тюменской области.
Вечером 11 февраля потерпевшую пригласили в гости, потом супруги убили её, а тело выкинули в мусорный бак в одном из районов города Тюмени.
Суд признал супругов виновными в преступлении и назначил мужчине 14 лет колонии строгого режима, его супруге — 12. В пользу родственника потерпевшей взыскано 1,9 млн рублей.
Ранее «Наш город» сообщал, что тюменец зарезал приятельницу во время ссоры.