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Тюменцев предупредили о потеплении и сильном ветре до 17 м/с

Сегодня, 08:00
Фото: 1MI

В Тюмени 12 января ожидается штормовой ветер и снег

Жителей Тюменской области предупредили об ухудшении погодных условий. По прогнозам метеорологов, 12 января ожидается облачная с прояснениями погода, небольшой снег, температура воздуха -15 -20, ветер 6-11 м/с порывами до 17 метров в секунду.
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Тюмень

В пятницу, 13 января, в Тюмени днем потеплеет до -9 -10, ночью термометры покажут -11 -12. В субботу и воскресенье ожидается пасмурная погода, небольшие осадки в виде снега. Столбики термометров в эти покажут -8 -9 в дневные часы и -10 -12 в темное время суток.

В понедельник и вторник, 16 и 17 января существенно погода не поменяется, а в среду в областной столице потеплеет до -5 -6.

Ранее «Наш Город» писал, что 18 и 19 января в Тюмени состоятся крещенские купания. К православному празднику в Тюмени оборудуют 11 купелей. Всего в регионе будет организовано более 50 мест для купаний.

Крещение в Тюмени: где можно искупаться в проруби
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#Тюмень#Общество#Новости тюмени#Погода#Тюменская область#Валентина Бурнашева
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