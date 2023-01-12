Тюменцев предупредили о потеплении и сильном ветре до 17 м/с

В пятницу, 13 января, в Тюмени днем потеплеет до -9 -10, ночью термометры покажут -11 -12. В субботу и воскресенье ожидается пасмурная погода, небольшие осадки в виде снега. Столбики термометров в эти покажут -8 -9 в дневные часы и -10 -12 в темное время суток.
В понедельник и вторник, 16 и 17 января существенно погода не поменяется, а в среду в областной столице потеплеет до -5 -6.
Ранее «Наш Город» писал, что 18 и 19 января в Тюмени состоятся крещенские купания. К православному празднику в Тюмени оборудуют 11 купелей. Всего в регионе будет организовано более 50 мест для купаний.